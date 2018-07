A liberdade de ser, ou não ser, aficionado

E aqui surge a tal diferença de definição de democracia, que tanto está na moda nos dias de hoje. Para os partidos de extrema e radicais, a democracia está bem balizada, sendo clara para tudo o que se enquadra nas suas ideologias. Nos casos de quem entende a sua filosofia de vida em parâmetros diferentes dos destes partidos políticos já é altamente desprezível.



Seria expectável que, representando estes partidos uma pequena percentagem do eleitorado nacional, a sua ação tivesse uma aplicabilidade reduzida no panorama atual da sociedade. Contudo, o seu discurso radical e inflamado é ampliado na virtualidade das redes sociais e nos impactes negativos da mesma, coagindo e transmitindo falsas verdades que toldam a perceção e criam preconceitos.



Aqui está o cerne da questão, pois a democracia tem as suas virtudes por muito que alguns queiram fingir que a mesma não funciona de modo igual para todos. Portugal (por enquanto) ainda tem uma Constituição, que confere direitos e liberdades a todos e não só a um punhado de políticos que brada para os seus seguidores e tentam projetá-los na comunicação social como se de toda a sociedade Portuguesa os apoiasse.

Apesar de isso criar um sério amargo de boca a estes políticos animalistas, a Tauromaquia é uma das muitas formas de cultura da sociedade Portuguesa e, como tal, o Estado não deve nem pode restringir ou limitar o seu acesso. Nos termos da Lei, o Estado deve garantir o acesso de todos os cidadãos à cultura e, segundo a Constituição da República, o "Estado não pode programar a educação e a cultura segundo diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas". De uma forma inaceitável, o contrário de tudo isto tem sido o que BE e PAN têm tentado incutir no nosso dia-a-dia e não só no que respeita à Tauromaquia, mas a um sem número de ridículas imposições.



Excelente contraponto desta estranha forma de democracia surgiu recentemente num debate televisivo em Espanha, onde o representante da Federação de Tauromaquia Portuguesa esteve frente-a-frente com a presidente do partido animalista espanhol. A força dos argumentos da democracia deixou totalmente sem palavras a Presidente de um partido radical, cujas ações em Espanha acompanham e apoiam alguns dos atos mais radicais e violentos que têm sido feitos contra o mundo rural nos últimos anos.



Nesse debate, o representante de Portugal, Hélder Milheiro, foi claro, em que estes movimentos anti taurinos e animalistas no geral, funcionam como multinacionais constituídas de interesses e ideais para imporem os seus desígnios ao resto da sociedade. Apresentam uma visão se crê superior às restantes, em que os ideais de uns se transformam em proibições para outros, e com isso atacam de forma deliberada os direitos fundamentais, protegidos pela Constituição, apelando a uma questão de ética, quando a definição de ética apenas serve os seus propósitos, não respeitando a democracia.



Os políticos devem sim ampliar o sentido das leis, dando a capacidade aos cidadãos de fazerem as suas escolhas livremente em democracia. O que PAN e BE pretendem é restringir liberdades, para que se possa escolher apenas dentro do que as suas doutrinas permitem.



Esta postura radical e extrema de BE e PAN apenas têm um propósito, o de contrariar a Constituição Portuguesa e retirar a liberdade de uma vasta parcela da população Portuguesa.

Mas, a esmagadora maioria dos deputados deve continuar a respeitar a Constituição e a defender a liberdade na nossa democracia, pois todos temos a liberdade de ser, ou não ser, aficionados.

No próximo dia 6 de julho, PAN e BE tentam, uma vez mais, acabar com a tauromaquia em Portugal. Desta vez recorrendo a uma estratégia diferente da habitual, em que têm sido recorrentemente derrotados na Assembleia da República ao longo dos últimos anos.No passado recente, estes partidos de extrema-esquerda e radicais animalistas têm apresentado projetos de lei e recomendações ao Governo de uma forma desgarrada, pretendendo causar danos de uma forma mais ou menos indireta. No entanto, é cada vez mais evidente e real a aproximação de ambos os partidos. O PAN assume cada vez mais a sua agenda política como um partido satélite do partido de extrema-esquerda, e o Bloco de Esquerda, com a sua conotação totalmente urbana e afastada dos meios e do mundo rural, assume de forma cega os radicalismos animalistas do PAN. Andam ambos de mão dada em praticamente todos os projetos de lei que apresentam no Parlamento, tendo inclusivamente as votações do PAN coincidido em 75% com as do Bloco de Esquerda.Daí, a forma como o PAN se coloca no dia 6 de julho perante os deputados, apresentando pela primeira vez um projeto de lei que visa a proibição total da tauromaquia em Portugal. Sabendo claramente que a maioria dos deputados irá reprovar o seu diploma, recorre-se do seu partido aliado para este apresentar um projeto de lei que, para a sociedade em geral, parece menos radical do que a proibição total, mas que tem escondida uma estratégia muito clara. Ou seja, o BE pretende que as transmissões televisivas de corridas de touros passem a ser obrigatoriamente em horário após as 22h30, com bolinha vermelha no ecrã, para com isto conotar as touradas com violência e assim restringir a visualização a menores. Não tem qualquer fundamento. A ERC já deu parecer negativo a tal intenção, dizendo que as touradas "não são sequer suscetíveis de influir negativamente na formação da personalidade das crianças e de adolescentes", não havendo por isso "quaisquer impedimentos legais à sua transmissão". É a estratégia de apostar alto para conseguir algo mais pequeno e, passo a passo, atingirem os seus objetivos.