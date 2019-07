A IURD, o expresso e as manobras de diversão...

O jornal expresso que mais faz lembrar o "expresso da meia-noite" vem pôr duas "jornalistas" e meto entre parênteses porque têm célula profissional a tentar criar manobras de distracção na reportagem (série de investigações sobres as alegadas adopções ilegais da IURD) feita pelas jornalistas Alexandra Borges e Judite França e a sua equipa de investigação, lançando farpas ao advogado António Garcia Pereira que tem sido um incansável militante na descoberta pela verdade no desmembramento da IURD e das "adopções" forçadas (raptos) que ocorreram em Portugal com a conivência do ministério público e de Joana Marques Vidal, ex procuradora geral da república.





Continuar a ler Sendo eu uma absoluta defensora da liberdade de expressão, não me importo que Edir Macedo seja chamado de "bispo" e que a sua igreja seja um "circo" brasileiro, o que me importa é e sempre será a busca pela verdade, e as mães e crianças que o estado português permitiu com tanto desplante como Edir Macedo "actua em palco", escolhesse por catálogo no meu país! Quanto ao expresso e as respectivas manobras de silenciar, calar, oprimir ou censurar, simplesmente não irá resultar! Trata-se de uma das mais evidentes e importantes denúncias feitas sobre o rapto de menores no país, através de uma das maiores "organizações" religiosas do mundo, com ou sem silenciadores de palavras apontados às nossas bocas, ninguém nos irá calar.

Por entre títulos e semi títulos pré-seleccionado de forma a desacreditar factos comprovados, para os quais não existem argumentos, o jornal expresso vem agora censurar o direito de resposta de Alexandra Borges e de António Garcia Pereira num acto desesperado e flagrante de criar uma guerra interna entre estações sic/tvi afastando assim o assunto que continuará tanto a ser assunto como investigação da TVI, da Alexandra e do António que civicamente se veem impelidos a defender as mães a quem o estado cegamente retirou os filhos em prol de uma seita de cânticos, exorcismos e pseudo dramatizações!