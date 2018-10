A (In) Segurança dos Tribunais

Basta consultar o Plano Estratégico Plurianual de Requalificação e Modernização da Rede de Tribunais de 2018, documento elaborado e emanado do Ministério da Justiça, para verificar que grande parte dos Tribunais Portugueses não dispõe sequer da chamada "zona de detenção" e, quando existe, poucos são aqueles em que não se mostra necessária a realização de obras, caracterizadas como uma "intervenção profunda" ou, pelo menos "ligeira".



A inexistência de pórticos de segurança também é frequente nos Tribunais do nosso País. São muitos aqueles que não os têm e, quase que absurdo, mas verdadeiro, são inúmeros aqueles que os têm mas sem que funcionem. E, quando existem pórticos que funcionam quem opera com eles são, ou funcionários administrativos, que nenhuma qualificação têm para o efeito, ou seguranças de empresas privadas, contratados para assegurar a segurança no edifício. Tais pessoas, funcionários administrativos ou seguranças privados, não podem apreender as armas que são detectadas pelos pórticos e não podem sequer usar, eles próprios, uma arma.



Os órgãos de polícia criminal saíram dos Tribunais. Não asseguram a segurança dos edifícios onde os Tribunais funcionam e só lá vão se forem chamados para acorrer a alguma emergência. Assim, quem entra nos Tribunais circula no seu interior livremente. Estamos a falar de edifícios onde se discutem e decidem diariamente aspectos fundamentais da vida de qualquer um e onde entram diariamente milhares de pessoas, no que se incluem aquelas que são particularmente indefesas ou vulneráveis. E, estamos também a falar de edifícios onde entram diariamente pessoas perigosas ou pessoas que podem, a qualquer momento, tornar-se perigosas ou imprevisíveis, muitas vezes devido às decisões que aí são tomadas sobre as suas vidas.



Muitos dos Tribunais funcionam em edifícios que foram originariamente concebidos para escritórios ou, nalguns casos, para casas de habitação. A sua estrutura e divisões são claramente inadequadas para as funções desempenhadas num Tribunal. Não existem barreiras físicas que obstem ou dificultem a circulação por certas zonas do edifício, qualquer pessoa consegue aceder, em poucos segundos, a uma qualquer zona reservada e sem que seja necessário dispor de uma chave, um cartão ou de um mero código.



Surpresa com mais uma fuga de presos? Nem por isso.



E também já não é surpresa que as reacções do Governo perante estas situações, sejam a de empurrar a responsabilidade para o lado, como o fez a Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna que se prontificou a declarar que os presos estavam já à ordem do Tribunal, o que afastava a responsabilidade do seu Ministério, ou a de afirmar, como fez a Ministra da Justiça, que todas as condições de segurança estavam criadas, que havia segurança passiva suficiente e segurança activa, e que isso funcionou.



Perante este cenário e face a tais reacções a única surpresa que existe é que não ocorram ainda mais fugas dos Tribunais ou que algo ainda mais grave não aconteça. Essa sim, é a verdadeira surpresa!

