A honra perdida dos grandes partidos

Ilustração Susana Villar

José Sócrates deixou o PS, mas o PS não deixou José Sócrates. Pode estar muito incomodado pelos estragos eleitorais da personagem, mas está bastante menos incomodado por aquilo que ele fez, porque ele o fez lá dentro. Lá dentro, com a complacência ou, pelo menos, a cegueira dos seus. Se não fosse assim já o podiam ter expulsado, sem precisarem da bofetada com a luva negra da sua demissão.Os partidos grandes como o PS e o PSD correm a expulsar os seus militantes por mil e um motivos, uns com pretexto estatutário, outros por delito de opinião, todos por razões políticas. E não expulsam mais porque parece mal, porque a vontade está lá na clubite partidária. Mas os partidos grandes como o PS e o PSD não correm a expulsar os seus militantes quando estes incorrem em graves falhas éticas, cometem ilegalidades e são suspeitos sérios de corrupção, ou mesmo condenados. Esperar pela decisão da justiça é justificado nalguns casos, mas noutros o conhecimento público de actos condenáveis, mesmo que não sejam crimes, é tão evidente que o esperar pela decisão da justiça é uma fuga às responsabilidades que um partido deve ter, em particular com militantes que ascendem ao poder nas suas listas ou por sua escolha.Não é difícil fazer uma longa lista de pessoas que no PS e no PSD praticaram actos condenáveis no plano ético e político, algumas que estão em casa com pulseira electrónica, outros não podem sair à rua, outros andam pela sombra dos muros a ver se ninguém se lembra deles, outros, como são e sempre foram demasiado lampeiros e não têm vergonha nenhuma, continuam como se nada acontecesse. Estes homens e estas mulheres, dirigentes locais, autarcas, deputados, governantes, presidentes dos partidos, fizeram mais estragos aos seus partidos do que muitos erros políticos clamorosos.Eles são a face da honra perdida dos grandes partidos portugueses e, como se sabe, uma vez perdida a honra é preciso fazer muito para a recuperar. Mas continuam lá, ou porque dão emprego aos seus companheiros de partido, ou porque são "influentes", ou porque são protegidos por uma rede qualquer, ou porque subsidiam do seu bolso bizarro de dinheiro vivo, secções e federações, ou porque têm a chave para os financiamentos partidários.Muitos entraram pobres para a política e são hoje ricos, não se sabe bem porquê, ou melhor sabe-se demais. A mancha que eles deixam só pôde alastrar pelo tecido da opinião pública porque há um sítio onde têm bastante impunidade, os seus partidos. Sócrates e os seus amigos são o caso mais grave, estou de acordo. Mas as suspeitas e os indícios, mentiras e mentirolas, comportamentos eticamente reprováveis, mesmo que não ilegais, acompanham-no desde quando era um obscuro dirigente local do PS no Interior. Um partido sério desde há muito que deveria ter todas as reservas e não deixar promover um homem destes. Mas fê-lo e os portugueses deram-lhe o seu voto, mesmo quando já se sabia demais.A moral da história de O Rei Vai Nu é que é preciso alguma inocência para ver o que o poder e a bajulação impedem de ver, mesmo quando está à frente dos nossos olhos. Eu não tenho certamente essa inocência, mas parece-me tão evidente que a já longa crise da União Europeia mostra um doente moribundo e mantido em coma numa máquina. A ideia de que Macron, uma personagem que deveria merecer mais exigência na análise, a pode salvar porque não alimenta o antieuropeísmo, que grassa um pouco por todo o lado, é absurda. Macron pode ser o maior dos europeístas, mas esse europeísmo vem no mesmo pacote que enterrou a Europa desde a crise financeira de 2008 e que teve no Eurogrupo sob liderança alemã o seu principal executor. Antes e agora.A crise da União Europeia não é boa para a maioria dos países europeus, a começar por Portugal, mas é um case study de como a fuga em frente para uma engenharia política de upgrade, não desejada pelos povos, mesmo que muito impulsionada pelos grandes interesses europeus, que são pela sua natureza internacionalistas e estão bem representados na Zona Euro, pode conduzir a um desastre.Chegar ao coma actual teve muitos factores e algumas peripécias, da falhada Constituição Europeia, ao modo como foi feito o alargamento, dos desastres da política externa franco-britânica com apoio americano na Líbia e na Síria, ao Tratado Orçamental, do colaboracionismo dos partidos socialistas a uma política alemã do euro, ao ultimato à Grécia e ao quase ultimato a Portugal e ao Brexit. Depois vieram os refugiados e mostraram que nem sequer a retórica se mantinha face ao recrudescimento de tudo o que de pior existe na tradição política europeia. E, como diria o menino de O Rei Vai Nu, era tudo tão previsível…