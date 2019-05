A Holanda e o julgamento rápido dos megaprocessos

Se perguntarmos ao cidadão comum qual o maior problema da Justiça portuguesa a resposta é unânime.

Apesar de Portugal ter diminuído substancialmente a pendência processual nos últimos anos, os portugueses não compreendem como alguns processos podem demorar tanto tempo até transitarem em julgado.

Entre nós os processos comuns são resolvidos num tempo aceitável, mas tudo muda significativamente quando estamos perante processos complexos.

Os chamados megaprocessos e o seu tempo lento de resolução transmitem uma péssima ideia da Justiça, dando a entender que a generalidade do sistema judicial é lento na resposta, o que até não corresponde à verdade.

A que se deve esta situação?

Existem muitas causas para que tal aconteça e que já abordei noutras ocasiões, como, por exemplo, falta de magistrados, polícias e peritos, mas gostaria de analisar agora outro aspecto extremamente importante, ou seja, a opções do nosso legislador para o nosso processo penal.

Na semana passada, no âmbito da 17ª Conferência Europeia da Associação Internacional de Procuradores, tive a oportunidade de ouvir um procurador holandês que nos deu a conhecer o seu sistema.

A Holanda tem um sistema processual muito mais rápido que o nosso ,mas assenta em princípios substancialmente diferentes daqueles que nós adoptámos.

Em Portugal acolhemos o princípio da legalidade, ou seja, todas as denúncias dão origem a um inquérito, ainda que o Estado não tenha interesse na perseguição penal daquele caso.

Na Holanda vigora o princípio da oportunidade, pelo que nem todas as queixas dão origem à abertura de inquéritos.

Os procuradores holandeses decidem quais as queixas que terão seguimento logo num momento inicial e aquelas que são arquivadas sem qualquer investigação.

Para que a população aceite o princípio da oportunidade na sua plenitude tem de ter um elevadíssimo grau de confiança nas instituições, o que não é o caso dos portugueses.

De acordo com algumas estatísticas somos o povo mais desconfiado da Europa, ao contrário dos países nórdicos.

As questões culturais e sociais são determinantes na escolha dos modelos processuais.

Num regime em que os procuradores podem logo arquivar as queixas sem investigar é mais fácil criarem-se suspeições sobre as razões do arquivamento.

Entre nós há até quem queira ir mais longe e defenda que um juiz de instrução criminal deveria controlar os despachos de arquivamento do Ministério Público, ou seja, o extremo oposto do regime holandês.

Na Holanda, existe um regime especial de julgamento de crimes de menor gravidade, semelhante ao nosso processo sumário, mas sem necessidade de flagrante delito.

Estes tribunais funcionam 7 dias por semana, 14 horas por dia.

O julgamento tem um procedimento simplificado e resolve muitos casos de forma célere.

Entre nós o processo sumário é restrito a situações muito específicas e tem uma amplitude muito menor do que na Holanda.

Uma das grandes diferenças entre os dois sistemas verifica-se na fase de julgamento.

De acordo com o procurador holandês que foi orador na conferência supra mencionada, em 99% dos processos não são ouvidas testemunhas em audiência de julgamento.

No julgamento só são ouvidas as testemunhas que foram requeridas pelo Ministério Público ou advogados, bem como aquelas que o juiz entende serem importantes para o seu esclarecimento.

Em vez de serem novamente ouvidas as 600 ou 700 testemunhas que foram já ouvidas no inquérito podem ser selecionadas as mais importantes, ao contrário do que sucede entre nós.

Em Portugal todas as testemunhas têm de ser ouvidas no julgamento.

O sistema holandês demonstra que é possível acelerar as decisões finais.

No entanto, tal só é possível se se fragilizar o princípio do contraditório e se der extrema credibilidade aos depoimentos das testemunhas em sede de inquérito, perante as polícias.

Sabemos quais as soluções processuais para que o processo termine mais rápido, mas será que estaríamos preparados culturalmente para estas alterações?

Tenho sérias dúvidas.

A alteração drástica do paradigma processual iria aumentar extraordinariamente a celeridade do processo, mas poderia fragilizar também os direitos dos arguidos.

A opção do legislador por um regime processual garantístico tem consequências positivas e negativas que temos de conhecer.

O nosso regime tutela melhor os direitos de defesa dos arguidos que outros sistemas, mas por essa razão acaba por ser mais lento.

É preciso compreender que um julgamento em Portugal não demora o mesmo tempo do que na Holanda porque aqui é necessário ouvir todas as testemunhas, enquanto ali a audição de testemunhas na fase de julgamento é excepcional.

Se um colectivo de juízes em Portugal ouvir centenas de testemunhas em audiência demorará necessariamente mais tempo a proferir uma decisão final do que um juiz holandês que não tem de o fazer.

O sistema holandês é mais célere que o português, mas as garantias de defesa dos arguidos são inferiores.

Nesta sede, centrei-me essencialmente no caso holandês, mas muito haveria a dizer também quanto ao regime de negociação de penas do sistema norte-americano.

Num sistema judicial onde é admissível a pena de morte e a prisão perpétua é fácil negociar com os arguidos penas inferiores, ainda que pesadas.

A admissão da culpa dos arguidos resulta de uma negociação da pena e coloca termo ao julgamento.

É um método célere e eficaz, mas será que é justo?

No processo Madoff não houve um julgamento formal, mas a decisão resultou de uma negociação da pena.

Os cidadãos fazem frequentemente comparações entre o tempo de resolução dos processos no nosso País e noutros estados, mas regra geral desconhecem como esses sistemas funcionam.

A celeridade é um dos elementos a melhorar no nosso sistema e podemos e devemos apreender com outros países, mas nunca nos devemos esquecer que a justiça da decisão é o valor cimeiro.