A história do futebol

Mas nem com açúcar amarelo aquela conversa iria ficar mais doce: "O futebol é machista e incita a violência." Percebi que a coisa tinha ficado política e com a cabeça nas caipirinhas, tentei fazer uma revienga que emocionasse Mané Garrincha: "No Brasil a seleção feminina está a fazer história e a pôr muita gente a repensar o discurso."



A tentativa de o ludibriar perdeu-se pela linha final. "Mas obrigada pelo convite." Insisti num sistema de 4-3-3 feminista e lembrei que àquela hora milhões, no país do futebol, estavam a ver onze mulheres jogarem à bola - e que isso tinha de fazer alguma diferença.



Demonstrando dominar uma das técnicas mais antigas do jogo (a melhor defesa é o ataque), ele chutou um "a questão não é (só) haver poucas mulheres a jogar. Mesmo que haja mais mulheres a jogar, o que é um bocadinho melhor, a estrutura é machista, usa a lógica da ignorância e do capitalismo no seu pior".



Na marca de penálti, ele fez uma paradinha - num "Enfim" que gelou as bancadas - e com a classe de um número 10, decidiu o jogo: "Sou capaz de ir à Feira do Livro… comprar uma História do Futebol." Como Jorge Perestrelo, só fui capaz de me rir e dizer para dentro "O que é que é isso ó meu?"

Já havia um grupo de WhatsApp criado para o efeito: Liga das Nações por extenso, um emoji de uma taça por graça. Ainda assim, o convite seguiu privado: "Anda." A resposta, que agora passará a ser pública pelo superior interesse da crónica como género jornalístico, chegou mais rápida que uma vizinha coscuvilheira: "Não posso. E para esclarecer de uma vez por todas…"Naquele momento, sabendo da importância da minha jogada seguinte, adiantei-me como um ponta de lança em fora de jogo milimétrico: "Não gostas de futebol." Ele corrigiu, como um videoárbitro atento: "Tenho um problema ético com o futebol." Tentei, jogando baixo, apelar: "Podias vir pelas caipirinhas." [Achei certo, dado que se tratava de uma final, homenagear o país do futebol e o seu mais exportado combustível.]