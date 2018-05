A guerra invisível

A 25 de Abril a Europol conduziu uma operação contra a propaganda jihadista online. A batalha pelas ideias é tão importante como a luta no terreno.

Enquanto no passado dia 25 de Abril milhares de pessoas se juntaram um pouco por todo o país para celebrar a liberdade, um grupo restrito de operacionais de várias polícias juntava-se na sede da Europol, em Haia, na Holanda, para participar numa operação internacional de combate à máquina de propaganda do auto-proclamado Estado Islâmico (EI) na internet. Ao longo de 48h, investigadores da Bulgária, Bélgica, Canadá, França, Holanda, Roménia, Reino Unido e Estados Unidos uniram esforços para tentar atingir a "capacidade central do EI para transmitir material terrorista".

Não foi a primeira vez que isso aconteceu. O ano passado, na mesma altura, a Unidade Nacional de Contra Terrorismo da Polícia Judiciária participou numa operação semelhante que culminou na detecção de uma "nova aplicação" que estava a ser utilizada pelo grupo terrorista para difundir a sua mensagem.

Esta última operação teve como alvo os principais "órgãos de comunicação" do EI como a Agência Amaq, a radio al-Bayan ou os canais de notícias Halummu e Nashir. No final, foi classificada como um sucesso pelos responsáveis europeus. "Com esta operação demos um grande golpe na capacidade do EI de espalhar propaganda online e radicalizar jovens na Europa", disse o director executivo da Europol Rob Wainwright. Já o comissário europeu para a União da Segurança, Julian King, afirmou mesmo que "durante demasiado tempo a internet esteve aberta a terroristas e àqueles que procuram fazer-nos mal: esses dias estão a acabar graças a este tipo de trabalho coordenado global."

De acordo com o comunicado da Europol, graças a esta operação a capacidade do EI de "emitir e publicitar materiais terroristas foi comprometida". O esforço da agência europeia – uma vez que a guerra ao terrorismo online, apesar de invisível, é tão importante como a guerra no terreno – é de louvar. Mas a operação terá mesmo sido um sucesso? A capacidade do grupo terrorista terá mesmo sido comprometida?

Tive as primeiras dúvidas assim que li o comunicado da Europol. Tal como muitos outros, que acompanham a difusão da propaganda jihadista em diversos canais na aplicação de comunicações encriptadas Telegram (actualmente a principal forma de divulgação dos diferentes materiais do EI), não notei qualquer interrupção na distribuição desses documentos nos dias da operação. Pelo contrário. O ritmo pareceu-me absolutamente normal.

A confirmação de que pouco tinha mudado chegou no dia seguinte ao comunicado da Europol. Segundo a análise feita pelo BBC Monitoring – que se dedica a contabilizar os vídeos, imagens e comunicações do EI – nos dias da operação houve poucas alterações no volume de peças de propaganda divulgadas pelo grupo terrorista. Já nos dias seguintes, para além de "declarações" e "reportagens fotográficas", os canais do EI no Telegram distribuíram uma enorme "produção vídeo", bem como o jornal semanal al-Naba. Portanto, tudo normal.

Isso quer dizer que se tratou de um fracasso? Não necessariamente. Apesar de os canais do EI no Telegram serem actualmente a sua principal plataforma para a divulgação de propaganda, eles não são facilmente acessíveis por quem não saiba como os encontrar. Funcionam como uma base a partir da qual os seus apoiantes acedem à informação para depois a replicar milhares de vezes nas redes sociais como o Twitter, o Facebook ou em sites de alojamento de vídeos como o YouTube.

É nestes, pelo seu uso massificado, que tem recaído o trabalho das autoridades. E talvez tenha sido aqui, nestes sites abertos, que os investigadores centraram as suas atenções. Mas ao não tornar claro qual foi o seu alvo, a Europol deixou margem para dúvidas que permitem questionar se as autoridades compreendem a forma como o grupo terrorista espalha a sua mensagem. Dúvidas que não podem existir: porque esta guerra invisível contra a difusão de mensagens violentas é tão importante como a luta travada no terreno. Porque esta é, também e sobretudo, uma guerra de ideias.