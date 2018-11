A grande faena de Carlos César

Mas a verdade é que Costa cavalgava a onda de mais um orçamento no papo, sondagens outra vez a espreitar a maioria absoluta e um prestígio internacional inequívoco pelo sucesso da geringonça, quando a soberba faena de César o encostou às tábuas. Nada faria prever um desaire, melhor, "um irritante", como o do IVA das touradas. Agora, faça Costa o que fizer, já nada sairá de jeito.



Eleitoralmente é duvidoso que o dano seja significativo, mas é mais uma demonstração de incoerência política, de resto igual à da política cultural, que tem uma expressão próxima do zero em toda a legislatura, não conseguindo distanciar-se da "devastação cultural" que o programa eleitoral do PS atribuía ao PSD de Passos Coelho e da troika.





Tancos não dá para tudo

Duas notas sobre Tancos e o PSD. A propósito da comissão parlamentar sobre Tancos e sobre o que a ministra da Justiça alegadamente saberia sobre a investigação, um deputado do PSD fez duas intervenções próximas da indigência. Primeiro, questionando o facto de um deputado do PS poder vir a ter um conflito de interesses por presidir à comissão de fiscalização das secretas. É um salto alegadamente lógico no mínimo surreal.



Depois, questionando a ministra da Justiça sobre o que saberia da investigação. Foi ainda mais surreal. Se tivesse meio de provar que a ministra da Justiça saberia alguma coisa sobre Tancos tinha a demissão do Governo na mão. Assim só teve direito ao zero enfaticamente sublinhado por Francisca Van Dunem em matéria de conhecimento. O PSD deveria saber que Tancos, pela importância institucional e política que o tema tem, não pode dar para todo o tipo de patetice política.

A ideia de que Carlos César, líder parlamentar do PS, pode ter confrontado António Costa com o facto consumado de dar liberdade de voto aos deputados socialistas na questão das touradas, é pouco menos do que absurda. César tem muito poder neste PS, mas sabe que ele resulta, em grande medida, de uma aliança antiga que tem com António Costa, desde os tempos em que se encontraram na JS e particularmente evidente, nos últimos anos, na guerra que moveram a António José Seguro. César tem a chamada "luz própria" mas uma parte dela depende de estar ou não com Costa. Agora que Carlos César fez uma grande faena, lá isso ninguém lhe tira.Neste motim da bancada do PS contra uma corrente tributária de um alegado modernismo cultural, levado para o PS, em grande medida, por gente que esteve próxima de Sócrates, Carlos César deve ter feito o que é habitual entre os socialistas: viu a onda a crescer de forma imparável nas fileiras do grupo parlamentar e acertou com Costa uma solução maneirinha para tentar controlar estragos. O quinhão de César é melhor: fica com a imagem de bater o pé ao chefe, defende a liberdade do grupo parlamentar e sacode a pressão de uma liderança do partido que tem mais ou menos secado os parlamentares socialistas.Já António Costa poderá sempre invocar o património histórico do PS em matéria de respeito pela liberdade individual mas sai, não tão ferido como António Guterres da guerra com os produtores de vinho pelos idos 90, mas um bocado amarrotado. A sua autoridade política recebeu um golpe inesperado quando estava já inebriado pelo sucesso do orçamento. É certo que os números da propaganda governamental em matéria de orçamento exprimem um optimismo macro que as trapalhadas com os professores e a função pública já empalideciam.