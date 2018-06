A girafa morreu porque não estava em casa

E o que escolhemos fazer com toda esta informação a que as gerações anteriores não tiveram acesso? Dar continuidade a estes espaços que são uma espécie de segregação entre nós e os outros, continuando a utilizar os animais e a natureza para estudarmos assuntos que já foram estudados e que estão disponíveis na internet, na literatura, na televisão? Ou para nos divertirmos num fim-de-semana ou nas férias? Será mesmo necessário? É a pergunta que todos podemos fazer quando vamos comprar mais qualquer coisa de que não precisamos e que não é assimilável pela natureza, ou visitar espaços que nos mostram animais em montras como nos mostravam escravos entre os séculos XVI e XIX.



Encontra-se em apreciação pelas autoridades competentes um caso que tem feito rolar "caras tristes e indignadas" pelas redes socais e comentários vários pela comunicação social. Uma girafa-de-angola morreu nas instalações do Jardim Zoológico de Lisboa por colapso cardiorrespiratório, após uma queda no fosso separador com o público quando um visitante a tentava alimentar.As responsabilidades devem evidentemente ser apuradas com consequências práticas. Mas mais do que culpar este visitante ou o próprio Jardim Zoológico, como nos apressamos tantas vezes a fazer, acredito que todos nós, que partilhamos a mesma cultura, somos um bocadinho responsáveis por esta perda de um animal que está em vias de extinção. É uma conclusão desconfortável, mas é uma perspectiva que todos poderíamos, pelo menos, considerar: a de que a nossa visão utilitarista e atitude consumista de tudo, inclusivamente da natureza, faz com que estes episódios aconteçam. Todos temos intenções nobres, não é isso que está em causa, queremos ensinar as nossas crianças o valor da vida selvagem, no entanto, para que as crianças possam aprender, privamos animais selvagens de viver a sua vida natural – aquilo para o qual nasceram, que é coexistir no seu habitat natural e poder desenvolver os comportamentos próprios da espécie. Afinal, é o que todos procuramos, viver bem e em paz no habitat que alguns de nós, seres humanos, temos o privilégio de poder escolher. Muitos da nossa espécie ainda não têm sequer poder de escolha.Estamos na era da informação acessível, as nossas crianças brincam desde muito pequenas com tablets e outros devices tecnológicos – correcto ou não –, logo é possível utilizar toda esta informação aberta para lhes ensinar a observar os animais ameaçados e espécies exóticas em reservas ou no seu local de origem. Mostrar-lhes como os animais vivem e agem no seu habitat natural e como convivem com outros indivíduos da sua espécie e da sua cadeia alimentar, sejam plantas ou animais, cumprindo assim a função pedagógica para a qual os jardins zoológicos foram criados no século XVIII.