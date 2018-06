A febre do Mundial

Qual Eusébio, qual Charlton: em 1966, o maior é uma cadela chamada Pickles por ter descoberto a taça do Mundo envolta em papel de jornal num jardim londrino.

Em 1982, um xeque do Kuwait entra em campo após um golo de França à selecção do seu país. Palavra puxa palavra e o árbitro anula o golo. Em 1998, a Argentina de Passarella só quer jogadores com cabelo curto. Batistuta acede, Redondo não. E quem decide a final é um careca: Zidane.



Daqui a quatro anos, o Qatar 2022 é o primeiro Mundial no Médio Oriente e num país árabe, curiosamente três vezes mais pequeno do que o Alentejo.

Vamos aos factos, sem mais demoras. Em 1930, durante 14 dias, as quatro selecções europeias treinam-se no convés de um transatlântico até Montevideo. A Índia apura-se para o Mundial 50 e retira-se no momento em que a FIFA os proíbe de jogar descalços.O jogo de abertura em 1958 é o Jugoslávia-França, o primeiro a ser transmitido em directo pela televisão. E também aquele em que os jogadores se estreiam com números nas camisolas. Dos 22 em campo, só um (Milutinovic) usava um dorsal acima de 11: o 18.Em 1958, o rei é Pelé. Nas costas, o número 10. Puro acaso: a delegação brasileira esquece-se de entregar a lista e é um uruguaio da organização quem define o plantel de 1 a 22.