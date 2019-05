A fast-track

A fila andava porque do outro lado estava uma tropa bem treinada que olhava pelos nossos hambúrgueres

Aqueles anos, a Fanta Laranja começava a espumar com a Orangina, as batatas fritas de verdade encolhiam-se com a chegada das manas congeladas e os bitoques viam os hambúrgueres aproximarem-se perigosamente do seu fogo, criando uma chama imensa que só viajando na maionese se conseguia apagar. A revolução fazia-se em inglês e se a fast food chegava quente nós fervíamos para a experimentar.



Naqueles anos, no fim de semana de fazer as compras do mês, os centros comerciais enchiam-se de fatos de treino - de facto muito feios mas realmente perfeitos para a corrida: uma corrida em estafetas, com tabuleiros, marcações homem a homem e altercações à custa de lugares reservados. Para quem chegava à meta havia, claro, o prémio: dois hambúrgueres com alface, queijo, molho especial, cebola e picles num pão com sésamo.



Na verdade, a corrida era barata, o que tornava a vitória ainda mais saborosa (na altura como hoje, a pechincha era o sal da vida). Entre nós e o nirvana gustativo havia apenas uma fila, a que à época, sem vergonhas, chamávamos bicha - até grande bicha, se nos sentíssemos ofendidos com o tempo de espera (se isto não dá que pensar, irmãos...).



A fila andava depressa porque do outro lado estava uma tropa bem treinada que, mesmo que mal olhasse para nós, olhava pelos nossos hambúrgueres. Isso habituou-nos mal, habituando-nos a olhar para o tabuleiro sem olhar de volta para quem no-lo entregava.



Esta semana tivemos vontade de nos entregar àqueles gelados que naqueles anos terminavam o banquete. Em fast-forward desejámos um flashback e sem darmos conta entregámo-nos às máquinas.



Embaladas pela experiência touch, pedimos os nossos gelados 0% artesanais sem contacto humano. Foi só quando olhámos em frente que percebemos: a tropa bem treinada continuava ali e agora até olhava para nós, só que nós tínhamos escolhido olhar para o lado. Foi tudo tão rápido que só depois vimos que não havia bicha. Se isto não dá que pensar, minha mãe.