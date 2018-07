A falta de soluções do Velho Continente sobre a migração

Neste último Conselho Europeu muito se debateu, porém estruturalmente pouco se decidiu. E o decidido fica, mais uma vez, aquém do expectável e ainda mais distante do necessário para enfrentar os desafios Europeus, nomeadamente no que concerne a migração para o Velho Continente.

E, Velho Continente, velhas visões e soluções. Mais uma vez promoveu-se o securitarismo nos países Europeus em detrimento de uma visão estrutural de como solucionar as causas das migrações, das disfunções comerciais e económicas da União. Num misto de chantagem nacionalista e de pressões políticas internas, chegou-se a um acordo que, não sendo histórico, fica para a história. Pouco ambicioso nas suas conclusões, baseado na política do medo e do isolacionismo, os membros da União Europeia falharam, especialmente e em larga escala, num dos seus princípios fundadores: - A solidariedade.

Falhámos, e incluímo-nos neste falhanço por sermos Europeístas, não cegos mas críticos do actual modelo de solidariedade e desenvolvimento, porque não trabalhámos para implementar, por exemplo, um Sistema Europeu Comum de Asilo, nem reforçámos o Gabinete Europeu de Apoio ao Asilo. Preferimos insuflar a Agência de Fronteiras de União como medida, dita, preventiva. Reforçamos o apoio directo e indirecto a regimes híper musculados e nacionalistas, como é o caso do Turco, de Erdogan. Porque adiámos, aliás nem abordámos, o modelo de desenvolvimento Europeu baseado no crescimento contínuo e ad eternum para alcançar um progresso inatingível.