A escolha civilizada 10-05-2019 Quando um navio afunda, salvam-se as mulheres e as crianças primeiro. No caso das famílias dos jihadistas do autoproclamado Estado Islâmico, vamos tirar as mulheres da equação

Expetativas versus realidade 10-05-2019 Nalguns casos, a visualização do filme pode ser tão traumática que desaparece da memória: vive-se muito melhor com o grafismo de a "Guerra dos Tronos" ou "Westworld" do que com o banho de realidade de "500 days of Summer".

A fast-track 10-05-2019 A fila andava porque do outro lado estava uma tropa bem treinada que olhava pelos nossos hambúrgueres

Não há coração para a Premier League 09-05-2019 Para os ingleses, a coisa nunca acaba até acabar. É esse o espírito que aplicam na Premier e que têm transportado para esta edição da Liga dos Campeões. Não é só ter muito dinheiro, não é apenas ter alguns dos melhores jogadores do mundo (claro que isso ajuda muito, mas não serviu ao Barça e ao PSG, por exemplo). É, sobretudo, conseguir que essas equipas e esses profissionais de excelência mantenham o mesmo foco e a mesma garra quando tudo parece perdido

O bebé real 09-05-2019 Não será demasiado bebé real para um país onde o rei tem menos protagonismo que o bolo-rei?

A vitória da política sobre o País 09-05-2019 Trapacear, enganar, iludir ou, em último caso, burlar são qualidades extremamente apreciadas pelos comentadores/analistas políticos. O problema dos professores é um exemplo claro do estado da política. Diz-se que Costa ganhou e isso tornou-se mais importante do que discutir a justeza ou falta dela das reivindicações.

Nove anos, quatro meses e dois dias 09-05-2019 Um dia alguém perguntará ao rei que vai nu porque é que ele não tem roupa, e perceber-se-á que deixámos de lado muitas alternativas que não passam pelo défice zero, pela subjugação às “regras europeias”, pela hegemonia da banca e da finança, pela mediocratização do nosso futuro. Um dia

15 anos da Sábado para os leitores 09-05-2019 Ao completar 15 anos, a SÁBADO recebeu a melhor prenda de todas. Pela primeira vez, é líder absoluta no segmento das revistas de informação. No dia 15 de Maio vamos organizar uma conferência sobre "Jornalismo e Liberdade"

O passado e o futuro que é. . . hoje 08-05-2019 A grande lição é que são sempre os leitores a traçar o destino final de todos os órgãos de informação e não há nenhum media que sobreviva sem uma equipa de profissionais com qualidade e abnegação. Um grupo que vai dos redatores aos repórteres fotográficos, dos gráficos aos infográficos, dos revisores aos colaboradores

A dissolução da Assembleia da República 08-05-2019 Nos últimos dias assistimos a uma crise política em que está em cima da mesa a demissão do Governo e eventual dissolução da Assembleia da República.

Retornados (3.ª parte) 08-05-2019 Para a população que nunca saíra do torrão natal, (...) os retornados eram concorrentes num mercado laboral e habitacional escasso ou apertado, a atravessar uma crise sem precedentes

Ricos de todo o mundo, uni-vos 07-05-2019 Uma pequena parte dos super-ricos preocupa-se com o futuro da humanidade. Mas a maioria oligárquica dos multimilionários angustia-se, de forma compreensível mas ingénua, com a sua particular sobrevivência

Nem todo o trabalho liberta 05-05-2019 A eventual irresponsabilidade de sindicatos, microscópicos ou gigantescos, não pode servir de pretexto para agredir os trabalhadores. São estes que constroem lucros, empresas e pátrias, e costumam ser desprotegidos, minimizados ou simplesmente esmagados

O lixo-comentariado 05-05-2019 O número de vezes que alguém clica num site valoriza-o para vender publicidade, e há voyeurs que se deliciam com este tipo de caixas de comentários cheias de lixo. Há sempre quem goste, e vá lá clicar e mexer no lixo

O penálti a dois toques 04-05-2019 Em dezembro de 1982, uma tabelinha entre Johan Cruijff e Jesper Olsen reforça o estatuto de clube especial.