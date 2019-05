Mais crónicas

E três cobradores do Fisco à beira da estrada para a Bacalhôa? 28-05-2019 Como a vergonha na cara não é uma característica de quem nos governa, o fisco fez-se à estrada para cobrar impostos, os mesmos que são canalizados para os bancos, mas fica tudo em segredo

Radiografia partido a partido na escala Miguel Sousa Tavares 28-05-2019 "Inspirado por esta forma mais au point de fazer comentário político, decidi tirar a radiografia aos outros partidos com assento parlamentar e aos seus eleitores."

O último miau da Europa 28-05-2019 A política nacionalista e populista europeia é um saco de gatos. Estas chitas, hienas e onças-pardas da estupidez pseudo-patriótica são como os orcs de O Senhor dos Anéis: entendem-se quanto à obediência cega e à necessidade de destruição, mas não estão de acordo em mais nada

A era do nacional- populismo 26-05-2019 O que se passa na velha Europa? Quem são estas novas forças de mudança, que parecem colocar em causa convicções e instituições longamente maioritárias? Poderão ser “alternativa”? Como chamar-lhes? O que apresentam e representam? E o que tem Portugal a ver com isto?

Agora são os gatos, depois somos nós 26-05-2019 E o nosso direito à liberdade, à privacidade, a não sermos vigiados mais do que já somos? O problema é que ninguém quer saber disto para nada, o comodismo e a inconsciência campeiam e não vai haver reação. E, quanto aos gatos, funciona como uma forma nova de imposto

O Jamor é um clássico 25-05-2019 Só uma certeza: o vencedor da final da Taça de Portugal, no próximo dia 25 de maio, é o clube com mais títulos em 2018/19

O povo é sereno 25-05-2019 Com a excepção dos sócios e dos aficionados, que ainda dão para o peditório, a maioria dos portugueses olha para as europeias como aquele domingo de praia em que são sorteados 21 bilhetes para 21 turistas nacionais. Podia ser pior.

O champô dos carecas 24-05-2019 Para uns o careca era a pessoa a quem o cabelo tinha caído, para outros era a que não tinha cabelo, por escolha ou não

Os diabos da justiça portuguesa 23-05-2019 As pessoas andam a ser mortas com base em acórdãos e se isto não pede uma revolução da justiça neste país, nada mais pede!

Casa do “povo” 23-05-2019 É inacreditável como somos tão pouco ouvidas, entendidas ou como este "nosso" assunto (violência doméstica) não é um assunto do estado português apesar de ser o crime mais cometido em Portugal.

Game of Thrones: uma guerra interior 23-05-2019 Ninguém estava a contar que uma série de culto, nove ponto quatro, de repente se tornasse num guilty pleasure, quatro ponto quatro.

Manda quem pode... 23-05-2019 Luís Filipe Vieira quer manter as pérolas do plantel, para tentar vencer uma competição europeia. Mas, no caso de João Félix, Jorge Mendes tem outra vontade. E a vontade de Jorge Mendes, por norma, é lei no futebol português

Berardo e os risinhos da chantagem 23-05-2019 Não é possível analisar o endividamento da banca entre 2005 e 2011 sem fazer a autópsia do poder político e financeiro da época. De Sócrates a Salgado, com Berardo no meio. Como não é possível analisar o estoiro do BPN sem o relacionar com o PSD e Cavaco

A melhor zona para viver 22-05-2019 Às vezes, conseguimos uma ótima casa, mas depois a zona não é a ideal. Para evitar isso, traçamos-lhe aqui o mapa das melhores ruas para viver em Lisboa e Porto. A análise incidiu sobre variáveis como acessos, comércio, estacionamento ou proximidade de escolas

A Holanda e o julgamento rápido dos megaprocessos 22-05-2019 "A alteração drástica do paradigma processual iria aumentar extraordinariamente a celeridade do processo, mas poderia fragilizar também os direitos dos arguidos."