O próprio Estado, ao fazer um uso generalizado, abusivo e preguiçoso do ajuste directo, tem sido um dos principais promotores dos desequilíbrios e das desigualdades estruturais da concorrência no pequeníssimo mercado português

António Costa apostou tudo num exercício de autoridade contra os motoristas, a pensar na conquista da maioria absoluta nas próximas eleições legislativas de outubro. Pelo meio, atropelou a lei da greve. Com o aplauso generalizado.

Nesta edição revelamos como é a vida no interior da Quinta Patiño, em Alcoitão, onde vivem 150 das famílias de elite do País. Contamos também porque é que os produtos feitos à mão são procurados como uma nova forma de originalidade.

É uma espécie de caderno de observações sobre sítios por onde passei neste começo de agosto, e acerca de coisas irritantes e beatíficas que fui observando. Às vezes parte-se o coração, outras vezes rangem os dentes, as demais causam indignação, revolta, ou só fascínio.

Vergonha alheia, o calendário da 1ª divisão ainda só com horários para a jornada de abertura.

Na praceta, As janelas abriam-se. “Faça tudo como se estivesse a ser contemplado”, não foi o que disse um filósofo grego?

As autoridades estimam que vivam no concelho de Odemira cerca de 8 mil imigrantes, oriundos de 68 nacionalidades, maioritariamente da Ásia, mas, na verdade, ninguém sabe muito bem quantos são.

07-08-2019

Com metade do País no Algarve, revelamos que numa Unidade de Saúde Familiar de Albufeira, os médicos e funcionários contribuíram cada um para comprar material e equipamento de escritório - e desfazemos um mito que corre em Vila Real de Santo António sobre Mário Centeno.