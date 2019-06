A difícil arte do prefácio

Obra corajosa é aquela que não necessita de prefácio. Nada mais falso. Porque há prefácios que são, em si próprios, pequenas obras-primas. Prefácios que, por serem ao mesmo tempo prefácios e criações literárias de largo alcance, existem como entidades independentes dos livros que estiveram na sua origem.Aceitar o risco de um prefácio ser melhor do que o livro prefaciado significa que não se tem medo de se ser vítima do prefácio, de se ser contaminado, traído e inutilizado por ele. Por isso, um prefácio implica muito mais do que simplesmente querer encostar-se à autoridade ou notoriedade do prefaciador. Implica, temos de reconhecer, uma boa dose de coragem.Porque um prefácio que se apodera de um livro não é só um texto que influencia a maneira de ler outro texto ou que determina e enquadra a adesão dos leitores, é um dispositivo que estrutura toda a obra e que tem efeitos relevantes no próprio estatuto que lhe é conferido; é um mecanismo que participa na construção do valor artístico, literário ou intelectual, e que fabrica a crença na importância cultural da obra prefaciada, que a faz existir como obra de arte ou do pensamento.

Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na íntegra ou encontre-o na edição em banca a 6 de junho de 2019.