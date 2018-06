… mas, se fosse "sim", seria igualmente legítima.

A decisão do "não" à eutanásia foi uma decisão legítima...

… mas, se fosse "sim", seria igualmente legítima. No entanto, há quem tenha um critério dúplice sobre a diferença de valor das duas opções de voto. Pelos vistos há quem tenha andado a dizer que não podia haver decisão sobre a eutanásia "porque não houve debate". É um daqueles pseudo-argumentos que está sempre a ser repetido quando não se quer discutir, muito menos decidir, sobre uma matéria. No entanto, é curioso que tal afirmação só conte para legalizar a eutanásia, não conte para a proibir. Aí o debate já está todo feito.



As listas do sim e do não

Numa votação da natureza da eutanásia, realizada nominalmente como deve ser feita, quem vota a favor ou contra assume plenamente a sua identidade e a sua opção. Dá o nome, não se esconde por trás de um voto electrónico anónimo. Devia ter honra na sua decisão consciente: eu, com o meu nome, votei sim ou votei não.



Vi listas de quem votava a favor da eutanásia e de quem votava contra. Vi também uma figura ridícula na televisão a fazer que estava furioso porque houve um jornal que publicou a lista dos deputados que votaram contra a eutanásia, como se fosse uma "lista infame" destinada a orientar represálias, ou até atentados. As listas ao contrário, dos que votaram sim, não o indignaram, nem aqueles que, esses sim, ameaçaram represálias aos que tivessem a ousadia de votar pela "morte". Bem sei que personagens deste tipo não são para levar a sério, mas há um certo ambiente comunicacional que as promove porque são histriónicas e elas vivem disso mesmo. Não têm é nada dentro da cabeça.



Uma notícia, uma pseudonotícia, uma especulação, um comentário de Marcelo Rebelo de Sousa...

...depois a seguir outra e outro comentário, como duas faces da mesma coisa. O Governo alugou uns helicópteros, Marcelo comenta. Merkel esteve por cá, Marcelo comenta. Os fundos europeus vão diminuir, Marcelo comenta. Há um crime hediondo, Marcelo comenta. A água está fria no Guincho, Marcelo comenta. Serralves está em festa, Marcelo comenta. Vem aí o Verão, mas ainda esta a chover, Marcelo comenta. Há-de haver um dia em que Marcelo fala, Marcelo comenta.



Comida, comida e mais comida

Os noticiários televisivos, todos, estão cheios de reportagens sobre comida. E não são pequenas reportagens, são peças de vários minutos sobre festivais de comida, restaurantes locais e nacionais, feiras, confrarias de coisas estranhas, apologias de partes do boi, da vaca, da cabra, do porco, plantas bizarras, misturas indescritíveis de produtos japoneses com alheiras, mangusto, morcelas, cabidelas, sangue, raízes, especiarias, etc., etc. Estas opulências culinárias são da mesma natureza das reportagens sobre doenças, dietas, spas, motas, aleijados, despejados e abandonados. Tudo um contínuo de salivação, páthos, nojo, gosto e desgosto. São tudo menos notícias, são divertimento paupérrimo para ocupar o espaço das notícias, essa coisa que não se vende e que os órgãos de comunicação social deixaram de fazer.



Aprender com Trump e Bruno

Uma das tácticas que resultam, insisto que resultam, na actual forma da comunicação social é chegar a uma posição de poder e dizer todos os dias uma enormidade. Como a comunicação social está profundamente "espectacularizada" esse é um alimento precioso. Rapidamente tudo o que importa, mesmo estas tácticas, são colocadas em segundo plano e a comunicação social não tem espaço para "segundos planos". Trump e os seus servos utilizam-na em todo o seu esplendor e em Portugal há alguns imitadores irregulares, como o homem do Sporting, umas vezes usam-na, outras vezes querem ser sérios, o que diminui a eficácia.



Por exemplo, o último mastim que Trump usa é Giuliani, o antigo mayor de Nova Iorque e hoje seu "advogado". Solta-o todos os dias na estação que é a sua porta-voz, a Fox News e ele diz as coisas mais inconvenientes e absurdas, algumas vezes para o próprio Trump, que é o preço deste jogo. A última, à data que escrevo, porque já deve haver mais, é dizer que Trump podia matar Comey, o director despedido do FBI, sem ter qualquer consequência legal, porque se pode perdoar a si próprio. Esta frase "trumpista" por excelência, até porque Trump disse algo parecido na campanha, insere-se numa legitimação crescente do poder absoluto de Trump em matérias de justiça. A tendência é uma das mais perigosas e autoritárias da actual administração, e aqui, de novo, é a subserviência e a cumplicidade dos republicanos que permitem que um homem destes e os seus servos comunicacionais continuem a governar o país mais poderoso do mundo.

Convinha lembrar-lhes que a democracia são duas coisas: a vontade soberana do voto e o primado da lei, e não só a primeira.