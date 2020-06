A culpa é do povo

Os relatos da explosão que António Costa terá tido na última reunião sobre a pandemia, no Infarmed, esta quarta-feira, surpreendem pela quebra de urbanidade para com a ministra da Saúde – alvo da ira do primeiro-ministro – mas batem certo com a evolução da reação política à pandemia. Que Costa tenha perdido a paciência e interrompido a sua ministra em tom ríspido é desagradável mas pode ser relevado: os tempos são de tensão acumulada para todos; e sem dúvida o chefe do Governo sente-a mais do que qualquer um de nós.

O que há de interessante no episódio – que chegou à imprensa em versões mais ou menos dramáticas, consoante a fonte – é o que diz não só sobre o estilo pessoal de António Costa (que aliás não traz grande novidade), mas sobre como a política se reduziu à mais básica gestão de perceções, em que a adesão à realidade é meramente facultativa.

A irritação de Costa já teria começado antes da ministra da Saúde tomar a palavra, quando dois especialistas da DGS explicaram que o panorama nacional da Covid-19 não era tão risonho como isso e que a subida dos casos não é explicável apenas com a quantidade de testes realizados – problema para o qual o próprio Trump já arranjou solução: reduzam-se os testes!

A gota de água terá sido quando Marta Temido mencionou que a região Norte tinha estado em confinamento. "É mentira, é mentira", interrompeu o primeiro-ministro. Não houve confinamento porque várias atividades económicas – a construção civil, por exemplo – não pararam. É a lógica do poema de Cesariny (aqui sacanamente citado fora do contexto): "Que afinal o que importa não é haver gente com fome/ porque assim como assim ainda há muita gente que come".

Aparentemente, a palavra "confinamento" é proibida porque vai contra o léxico da propaganda do Estado. Não houve confinamento porque assim como assim ainda há muita gente que come. Portugal é um milagre porque assim o dizem o Governo, o Presidente e a UEFA. Os epidemiologistas não sabem mais do que os organizadores da Champions e temos de insistir que está tudo bem porque Portugal vive para servir e se não estiver tudo bem os turistas não aparecem – quem continua a aparecer são os clientes dos Vistos Gold, com os baldes de milhões a triplicar em tempos de confinamento-que-não-existe numa enxurrada que tresanda a lavagem de dinheiro mas que ninguém no Governo questiona ou verifica. "Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma", como disse Salazar para explicar porque estavam portugueses a morrer numa guerra inútil.

O verdadeiro crime é sair do discurso oficial para reconhecer o problema. "Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma". Quando as coisas correrem mal, a culpa é do povo. É dos "jovens" que fazem festas na praia. É dos operários fabris que se juntam nas pausas depois de tanto esforço do patrão para os separar nas linhas de montagem. É dos irresponsáveis que não obedecem ao "dever cívico de recolhimento domiciliário". É do fado, às tantas, desta democracia que é a inveja do mundo: com um Governo de anjos onerado por um povo de demónios.

A reação de Costa mostra uma desistência em lidar com a realidade e um foco exclusivo na manutenção da narrativa. A culpa não é da falta de clareza das autoridades de saúde. Não é das autorizações casuísticas que ora permitem ora proíbem aglomerados de pessoas, consoante sejam amigos ou inimigos. Não é do desnorte que ameaça multas de 500 euros para quem fique na rua à conversa com os vizinhos mas não foi capaz de reorganizar horários de trabalho e rotinas de produção para evitar que os que não têm o luxo do teletrabalho – precisamente os cidadãos da periferia de Lisboa que vão continuar sob regras de exceção – possam ir para o trabalho sem viajarem em transportes públicos apinhados.

"É mentira, é mentira". António Costa ter-se-á queixado da falta de informação completa e rigorosa da DGS que não lhe permite planear políticas públicas. Atingiu esta quarta-feira a frustração que os epidemiologistas, os médicos, os académicos e os investigadores já acumulam desde março. Pode exasperar-se com a incompetência da sua ministra ou da diretora-geral da Saúde – é a explicação simples e rápida. Ou pode exasperar-se com o ministro das Finanças e o primeiro-ministro que nunca acharam útil – quanto mais prioritário – montar sistemas de informação funcionais, eficientes e fidedignos quando era tempo de os montar, para que não falhassem quando nos fizeram falta.

E este é o problema. O bom governo de uma comunidade exige preparação e planeamento. Exige gastar recursos escassos em instituições, em sistemas de informação, em mecanismos de apoio à tomada de decisão que nunca darão parangonas nos jornais, que não se inauguram nas televisões e que podem nem vir a ser agudamente necessários no prazo do mandato. Exige que se pense – e se atue – para além do ciclo eleitoral. Exige que antes de tudo o resto – antes dos votos, da politiquice, da propaganda – se reconheça a realidade elementar de que dependemos uns dos outros, que a segurança, o bem-estar, a saúde de uns depende do esforço dos outros, um esforço que não se "recompensa" com jogos de futebol e que exige comprometermos recursos de todos pelo bem de todos. Sem visibilidade, sem notoriedade, sem reconhecimento. O bom governo de uma comunidade exige cumprirmos os mínimos de vivermos uns com os outros. E nós não cumprimos.

António Costa está irritado com o estado a que chegámos? Bem vindo ao clube.