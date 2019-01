A Culpa – noiva à força

Chama-se Culpa. É moça para todas as idades e assume um outro nome (com todas as nuances e dramas teóricos), muito explicativo para juristas: Responsabilidade (quem responde por isto ou aquilo).

Lá está ela, pavorosa, essa filha de todos nós que queremos casar com qualquer um, porque não se sustentará sozinha, não conseguirá ter amigos, ninguém a amará, nem mesmo o infeliz que a levar consigo no coração ou numa qualquer algema anelar que o vincule para sempre na memória coletiva. Chama-se Culpa. É moça para todas as idades e assume um outro nome (com todas as nuances e dramas teóricos), muito explicativo para juristas: Responsabilidade (quem responde por isto ou aquilo).

A Culpa, numa primeira aproximação, mais popular, é uma mera causalidade («a culpa daquelas mortes foi do Tsunami»). Mas já todos percebemos que é algo mais interior, mais humano (também aqui com variações): um querer fazer, ou, ao menos, um deixar acontecer, porque, de algum modo, se controla, se consegue provocar ou evitar.

Por isso, quando lamentamos que a Culpa morra solteira, estamos apenas a achar-nos o máximo enquanto humanidade, uma vez que, na nossa visão antropocêntrica, somos nós – todos ou alguns de nós – que controlamos o que se passa no Mundo.

Assim se explica que «a culpa morreu solteira» seja uma das expressões com que mais implico, por tudo o que ela transporta de psicológico, filosófico, sociológico, ou seja, antropológico em todas as suas dimensões. Irritação a esse nível só tenho com a "parábola do filho pródigo", mesma na perspetiva do "pai misericordioso". Mas isso seria tema para outra crónica.

Implico porque pressupõe que todos os eventos (designadamente os maus) têm intervenção humana. Os bons vêm com a Graça de Deus, que nos dá as ferramentas para trabalhar, que nos dá os talentos que não podemos desperdiçar. Já os maus são coisa nossa, ainda que com influência de alguma força das trevas; são a nossa insuficiência a revelar-se. Aliás, atrevermo-nos a pensar o contrário, assumindo sem falsas modéstias as nossas vitórias, pode pagar-se caro, nesse medo do desconhecido, de um imponderável que não podemos deixar de pensar que é bom (senão era vida sem esperança), mas que seguramente nos dá uma lição de humildade (senão era vida sem compreensão do desespero – numa fórmula inversa para nos agarramos à esperança).

A Culpa sofre desse mal de a termos feita nossa filha e filha da causalidade. A Culpa é humana, sempre de alguém, sob pena de não controlarmos os nossos destinos – e isso é intolerável. Mesmo perante um desastre natural, vamos logo saber se os meios de prevenção e socorro funcionaram bem, porque sem culpa a vida não faz sentido, deixa de ser nossa, sobrepondo-se o acaso à esperança.

Não quero que se indague a culpa? Claro que quero. Não quero que se previnam os males? Claro que sim. Não quero que cada pessoa responda pelo que deve responder? Sem qualquer dúvida.

Mas sinto falta dessa humildade que aceita que a Culpa morra solteira, quando afinal nada morre de nós se não existir. Por vezes, é apenas a nossa filha imaginária.

Pedro Duro