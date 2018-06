A cidade desportiva

Em Teerão, o centro futebolístico do Irão também o é do remo (com um lago artificial enorme), futebol de praia e basebol. Que estrondo..

Irão, continuamos em 2013. Quer dizer, no calendário islâmico, o ano é mais a atirar para o 1392. O aeroporto Imã Khomeini está a uma hora de carro do centro de Teerão e entramos pela parte sul da capital, depois de passar pela portagem com via verde. Salta à vista a quantidade de Renaults e Peugeots com a tinta esbatida pelo sol.



Pelo meio, motos e mais motos que serpenteiam com a mestria dos grandes condutores, alguns só com uma mão porque a outra está ocupada com o telemóvel, outros com dois acompanhantes e a esmagadora maioria sem capacete.



A nossa ideia é chegar ao estádio Azadi (estádio Liberdade) para o Irão-Tailândia, de qualificação para a Taça da Ásia. O complexo do estádio é gigantesco: só visto, contado nem se acredita.



Há infra-estruturas para tudo e mais alguma coisa. Futebol de praia? Há campos e a sede da federação é ali ao lado. Remo? Há um lago artificial enorme e a federação é ali ao lado. Basebol? Há campos à vista e a federação é ali ao lado.



Em construção, um estádio para futebol feminino com capacidade para 40 mil pessoas. E ao lado, adivinhe. Isso mesmo, a federação. E depois o estádio nacional, o tal Azadi. Que monumento. Com capacidade para 100 mil pessoas, enche-nos a vista. Aqui é que era engraçado um Irão-Portugal.