É comummente creditada a um filósofo Japonês do século XVII, Miyamoto Musashi, a seguinte frase: «A percepção é forte e a visão é fraca. Em estratégia, é importante ver o que está distante como se estivesse próximo e ter uma visão distanciada do que está próximo». A mensagem de Musashi é eloquente e sábia. Sobretudo, porque explica muito do debate que atualmente percorre os corredores políticos e académicos sobre o futuro da ordem internacional pós-Covid 19.Desde logo, porquanto existe uma linha de análise que consagra a existência de um nexo de causalidade entre as ondas de choque saídas de Wuhan e a ascensão da China à liderança da ordem internacional. Até certo ponto, a abordagem em causa vê a "diplomacia das máscaras" como o ponto de partida para a projeção do poder global da China, sustentado num novo tipo de "soft power".Consequentemente, no limite, a validação daquela premissa significaria que estaríamos perante o início do fim da ordem democrático-liberal construída pelos EUA. Ora, o cerne da questão está precisamente aqui. Que arquitetura sistémica emergirá desta pandemia? E, se houver lugar a uma restruturação hierárquica de poder, qual será o lugar ocupado pelos EUA e pela China?Qualquer resposta deve ser construída, como sugere Musashi, seguindo uma linha de análise dissociada da proximidade dos eventos e que consiga contribuir para ver o que está distante.Consequentemente, existem duas evidências balizadoras desta discussão. Desde logo, o reconhecimento de que a ordem internacional entrou num processo de aceleração sistémico. Depois, que tal deve-se a um retraimento dos EUA da política internacional, mais evidente na última década. É importante sublinhar que esta problemática está interligada porquanto não se pode discutir dinâmicas sistémicas sem as relacionar com a potência dominante, e vice-versa. Mas, vejamos a fundamentação deste ponto de vista.Quanto ao sistema internacional, entramos numa dinâmica disruptiva contendo alguns elementos de instabilidade característicos do importante período situado entre 1989 e 1991: tensões geopolíticas entre as grandes potências; instabilidade económica internacional; dúvidas sobre a globalização; ascensão dos nacionalismos e lutas ideológicas entre autoritarismos e as democracias. Todavia, ainda não alcançamos aquilo que pode ser considerado como uma verdadeira «desregulação» do sistema internacional.Ou seja, não estamos ainda – sublinho o ainda –, a assistir à emergência de mudanças significativas na ordem sistémica como aquelas que ocorreram, por exemplo, em quatro datas de relevância superior para a política internacional: 1648, 1815, 1919 e 1945.Primeiro, porque o impacto da Covid 19 na ordem sistémica tem sido excessivamente valorizado. Depois, porque o vazio de poder não é tão vincado. Igualmente, não se vislumbra a abdicação total e inequívoca por parte dos EUA das regras e dos princípios orientadores da ordem internacional. Sobretudo, e não obstante a desglobalização em curso, ainda não é totalmente crível a renúncia norte-americana ao papel de "estabilizador" da economia mundial. Por fim, porque subjacente ao processo é menos expectável a ocorrência de uma guerra hegemónica. E, isso faz toda a diferença.Neste contexto, devemos reconhecer que a falência da Lehman Brothers – com a subsequente crise económico-financeira mundial –, somada à visão externa de Barack Obama deu fôlego à desordem internacional. Assente, em parte, no retraimento sistémico dos EUA.O atual problema não deriva unicamente da postura adotada pela Administração de Donald Trump. Ainda que o atual retraimento, alicerçado numa visão unilateral, populista, nacionalista e também protecionista, possua especificidades próprias, foi o ex-senador democrata que iniciou o período de declínio da primazia norte-americana.Trump, não fez melhor. Aliás, teve o "mérito" de continuar a desorientação da linha Obama. Mas, fê-lo com uma diferença. Uma diferença muitíssimo importante. Abalou os alicerces da relação transatlântica, esses mesmos que haviam sido fundamentais para edificar a ordem liberal. Em comum, Obama e Trump partilham um vínculo que poderá ser perigoso. A criação de uma conjunta favorável à fragilização duradoura da ordem democrático-liberal.Chegados a este ponto, e para responder às perguntas previamente enunciadas, é importante salientar que ainda existe muita complexidade em torno da futura arquitetura sistémica. Estamos numa fase em que dois cenários são possíveis.A continuidade política desta orientação de política externa – desprovida de uma visão Kantiana-Wilsoniana –, significará a aproximação dos EUA do ponto de inflexão irreversível.Se assim for, e para responder à segunda questão, a ordem internacional terá contornos distintos. Ao contrário daquilo que algumas correntes advogam, as circunstâncias não validarão - no imediato – o poder global chinês. Aliás, este deverá ser um processo de transição lento. A única certeza é a ascensão gradual do país asiático. A incógnita será o posicionamento dos EUA.Por este conjunto de razões, se as dinâmicas permanecerem inalteráveis, o futuro sistema internacional poderá assumir uma configuração bi-multipolar, com dois centros de poder distintos dos demais – os EUA e a China. Estes terão a capacidade de determinar as suas regras procurando fomentar, dentro das respetivas áreas de influência, um pressuposto que é útil no garante do equilíbrio sistémico: a delineação de uma orientação política que dê robustez às ideias em torno da "legitimidade hegemónica". E, muito daquele equilíbrio dependerá da Rússia.Para terminar, Henry Kissinger, na sua Diplomacia, escreveu: «um mundo com vários Estados de força comparável tem de basear a sua ordem num determinado conceito de equilíbrio – uma ideia com a qual os Estados Unidos nunca se sentiram à vontade". Aqui parece residir a única – e talvez a última -, razão para, eventualmente, vislumbrarmos uma alteração da postura externa dos EUA.Cristiano CabritaProfessor Universitário