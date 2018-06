A camisola da Serena

Hoje a discussão sobre esses temas vai tão longe que já se debate o uso do masculino e do feminino nas línguas de certos países, como se o género discriminasse alguém negativamente, com medo dos estereótipos.



E isso só acontece porque perdemos a inocência. Não me parece que o petiz que se perdera neste meu bronze mestiço quisesse perceber qual a cor mais importante, mas apenas saber de quantas cores se faz a humanidade.

Pele de uma negritude bem definida, o pequeno, com talvez cinco anos, não tirava os olhos de mim. Ele e os irmãos mais velhos estavam à frente na caixa do supermercado, até que o petiz confessou numa pergunta o que o atormentava: «Tu és preto ou branco?». O irmão mais velho apressou-se envergonhado num «cala-te». Eu respondi no meu estilo habitual (o mesmo que esclareceu mais tarde aos filhos, com indiferença mecânica, a reprodução, quando perguntado «de onde vêm os bebés»): «O meu pai era preto, a minha mãe é branca; acho que não sou nem uma coisa nem outra». E, assim, o petiz, que tanto precisava de gavetas, acrescentou mais uma ao seu armário. Gostava de saber como lhe estaria a correr a Universidade, tendo em conta os anos que passaram sobre esse evento. Naquela idade, o brilho da curiosidade, a necessidade de organização mental, o descaramento em prol da descoberta deixaram-me entusiasmado pela boa sorte daquele miúdo.Apesar de, por circunstância histórica e genética, dever estar bem resolvido em relação ao tema, dei por mim, até recentemente, com pruridos absurdos. E só percebi isso por causa de Serena Williams, a extraordinária tenista norte-americana. É claro que Sharapova retém mais a atenção. Razão pela qual, apesar do currículo na modalidade ser inferior ao de Serena, o rendimento anual acabar por se revelar superior em boa parte dos anos. Não tem mal nenhum: as modelos também ganham dinheiro e Sharapova tem as duas valências – sabe jogar ténis e qualquer trapinho lhe ficará bem. Mas, quando Serena está no court, eu digo sempre aos meus filhos que ela é a maior. Se me perguntam quem é Serena, ainda que a adversária seja igual à maioria das dinamarquesas – ou à russa Sharapova –, eu respondo tradicionalmente que «é a da camisola rosa». Claro que, se fossem duas tenistas brancas, eu não seria tão cuidadoso: tanto faria referência à roupa, como a uns brincos, à altura, à cor ou tamanho do cabelo. Mas como Serena é afro-americana (o que não significa que não pudesse ser branca…), engasgo-me para dizer: «é a preta». É "apenas" um problema de pele, porque não nos esquecemos de que a simples descrição está demasiado marcada por conotações negativas, desdém, um tom ou esgar que muitos emprestaram para humilhar os outros.Este é tema de que ninguém gosta. Parece que estamos a violar direitos, a voltar à escravatura, a aceitar a discriminação por polícias americanos (e não só).