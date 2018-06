A bolha do "porno house"

Mas se o luxo, o bom, sempre foi caro, a tendência actual é transformar qualquer T0 num sonho para o comprador que, inebriado por cores, materiais e design pensa converter-se num autêntico cosmopolita, logo que ponha o primeiro pé na habitação como proprietário. Num mercado dito normal, a procura trataria de baixar a ganância do vendedor, porém o factor "investimento estrangeiro" tem distorcido a regra do bom senso, já que o poder de compra é incomensuravelmente maior, as principais cidades portuguesas entraram definitivamente no mapa do turismo internacional, o poder político apoia a entrada de capital estrangeiro através dos vistos gold e de regime fiscal para residentes não habituais. Quando ficar sem eleitores "habituais" em Lisboa, talvez Fernando Medina preste mais atenção ao problema de uma forma corajosa e não a promover leilões para rendas acessíveis.



O Estado criou um monstro e a única solução que existe para o exterminar é, precisamente, a tal bolha. Porque só aí poderemos ficar satisfeitos com a descida do preço das casas. Porém, ao virar da esquina estará um qualquer BPN, Banif ou BES para salvar ou ainda mais uns mil milhões de euros para injectar na Caixa Geral de Depósitos. Normalmente, o risco de falência de um banco é sistémico e obriga a uma ajuda pública. O risco de não ter classe média nos centros urbanos é o mercado a funcionar.

Anda por aí muita gente preocupada - até o bando de Portugal, pasme-se! - com aquilo a que já chamam de "bolha imobiliária". Nisto das preocupações, quem parece estar pouco, ou nada, interessado no tema das preocupações e cautelas são os bancos, cuja torneira do crédito voltou a abrir a reboque de um mercado claramente sobrevalorizado. Em Lisboa, e já no Porto, uma qualquer palhota bem estucada e com chão de madeira é posta à venda como se fosse uma das Maravilhas do Mundo. Os bancos esfregam as mãos, porque o negócio floresce, os construtores idem, porque despacham, a preços exorbitantes, as casas. Nisto, os habitantes dos bairros de Lisboa são escorraçados das suas casas. E, há algum tempo, um anúncio na Internet até referia que um apartamento era uma boa "oportunidade de investimento", apesar de ocupado com um contrato de arrendamento: o anúncio fazia questão de referir expressamente a idade dos inquilinos, na casa dos 80 anos.Depois, há ainda outras "oportunidades de investimento", como esta encontrada no portal Imovirtual: por 212 mil euros pode comprar um T3 em Arroios, com 85 m2 (no fundo, três, quatro pessoas e viver lá dentro têm que repetir o estafado "com licença" que se ouve diariamente no Metro), "inserido em prédio de traça antiga", nada mau, "localizado a 300 m a pé do Banco de Portugal", a vizinhança não é a melhor, mas há sítios piores, e está "próximo do metro e do Intendente". Lá pelo meio da descrição, diz-se que o apartamento está a necessitar de algumas obras. Agora o leitor vai fazer um breve exercício: consulte o link - www.imovirtual.com/ anuncio/apartamento-t3-p-recuperar-em-arroios-IDFGN1.html #0b00d4f807 - e, genericamente, pense quanto teria que gastar para tornar esta casa habitável. Tudo com factura, obviamente.Comprar uma habitação tornou-se de tal forma inacessível para o português médio, que só lhe resta trocar a pornografia na Internet pelas páginas das imobiliárias, à procura daquela casa de sonho que, há uns anos, até poderia comprar, mas hoje está totalmente inacessível. Os ingleses já lhe chamam "house porn", dado o tempo que os servos da gleba já despendem por dia online a ver casas de luxo no centro de Londres, cujos preços também são inacessíveis para a classe média britânica. Por cá, as horas são passadas no site da Home Lovers, por exemplo, esse "pornhub" do imobiliário português ou na secção Remax Collection, o que poderia ser o "youporn" das casas.