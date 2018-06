A bola como afirmação nacional?

É um avião? É um foguetão? É política? É grande estratégia mundial? É paz? É guerra? É o Mundial a entrar-nos pelos poros dentro. Mas há aqui "interesse nacional"?

Para quem não conhecesse a história, o filme Ruth, de António Pinhão Botelho (filho de peixes sabe nadar, e ultrapassa-os), mostra que o futebol é muito mais do que isso.



Trata-se de arte, talento puro (Eusébio reencarnado no fenómeno Ronaldo), emoção, negócio, pão e circo para as massas, política e geopolítica.



Se não houvesse outro exemplo, veja-se como a natural ida de Marcelo a apoiar uma selecção nacionalizada, nossa, se transforma em polémica. Só porque a anfitriã, queiramos ou não, foi justamente punida pela agressão à Ucrânia.



Como se esperava, Belém seguiu a sensatez. Esta aconselhava um encontro com Putin, mas de mera cortesia, sem conotação diplomática. Outras opções? Uma ida "privada" e clandestina, ou um encontro de admoestação. Mas ou contrariariam a função institucional do PR português (que não foi em turismo), ou seriam uma provocação impensável.



Seja como for, eis o futebol que é mais do que 11 homens em torno de uma bola.



Na I República, criou-se a "selecção nacional". Como em França em 1789, a doutrina triunfante insistia na vitória da "Nação" sobre o "Trono".



Da selecção portuguesa inexistente na monarquia crepuscular, e de um jogo de cavalheiros, passámos ao domínio daquela multidão que se transformava politicamente, e se voltava a reconhecer em cidades e bairros, às vezes redundando em guerras de Alecrim e Manjerona.



No Estado Novo, como em muitos estados velhos da Europa e de outras paragens ou movimentos, o futebol era, além de assunto de ordem pública, uma espécie de continuação da política por outros meios. Mas em que estes, inevitavelmente, acabavam por transformar quer o Estado, quer o futebol, quer o estado do futebol.

No campo da ordem, Eusébio era "património" da Pátria. No da desordem, houve a famosa invasão de campo num Benfica-Belenenses, em 1970, com polícias impotentes face a adeptos de guarda-chuva em riste. Dizia-se na altura que "o árbitro expulsou o Malta da Silva para deixar entrar a malta da selva".



Depois do 25 de Abril, os presidentes de clube passaram a valer tanto como os vice-reis, e não houve cacique que não cortejasse tempo de antena com as estrelas da bola do momento, evidentemente a seguir deitadas fora, como a pastilha elástica.



Ao olhar-se a selecção de hoje, chegam à cabeça coisas muito além do que vemos.



Mesmo quem não goste "daquilo" percebe a classe, o estilo, a diferença, o pormenor. Em grande parte por causa da energia ímpar de Ronaldo (talvez os incréus já percebam o nome do aeroporto do Funchal), crescemos e - novidade - damos tudo até ao fim.



Já não somos só os brasileiros da Europa. O Brasil é o Portugal da América Latina. Ficámos como referência, motivo de conversa entre estadistas, debates de moda e projecção de cores, língua e história.



Desta vez, tudo começou com uma equipa que nos espelha como mundo, ao vir de gente espalhada pelo mundo. Face a uma espécie de combinado habitual do Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid, três dos melhores teams da galáxia.



Não nos convençam, portanto, de que não há nisto "interesse nacional". Nem confundam o futebol a sério com alguns pequenos delitos domésticos.



Esta selecção tem mais esse condão: liberta-nos do sofrimento diário à mão de cartomantes, cavernícolas e vendedores de banha da cobra.



Na verdade, o que para aí anda na Liga não é futebol. É gato vendido por lebre.



P.S.: A Força de Reacção Rápida dos "páras", integrante da MINUSCA, move-se no vespeiro. Tem feito um trabalho exemplar, como antes os Comandos. Estes foram os únicos a conseguir resgatar uma mesquita sitiada durante semanas, aqueles que impediram uma tragédia maior na Igreja de Fátima.



Os poderes políticos precisam de se decidir: ou resolvem que tudo é uma questão policial, não militar, ou querem uma unidade verdadeira, reforçada, imparcial, sempre pronta, como esta, ou desejam um contingente de plantão. Que não sai do quartel, não tem força, não reage nem é rápido.



Ah, mas são verdes

Uma raposa - gascã ou da Normandia, diz-se - salivava por um cacho de uvas apetitosas, pendendo de caramanchão alto.



Mas como não conseguisse chegar-lhe, afastou-se a resmungar: "São verdes, não prestam, só cães as podem tragar."



Quando ouviu um barulho de queda, no local da fruta, voltou a correr.



Mas era só uma folha.



Esopo revisto por La Fontaine, claro. Mas porque é que me lembra a ci(u)meira Trump-Kim, e o futuro encontro Marcelo-Trump?



"É fácil desprezar aquilo que não se pode obter." Provavelmente com outros actores, noutras circunstâncias, tudo isto seria notável.



Mas é preciso sair das obsessões pessoais para voltar a discutir o que se move no mundo, e o que (co)move os povos.



Migrantes, dor e hipocrisia

Ninguém aceita a separação de filhos dos pais, imigrantes ilegais, nos EUA. Mas também ninguém concordará, espero, com o uso de crianças como escudo do crime, ou com a detenção de menores nas prisões de adultos. Por tudo isso, administrações anteriores criaram a TVPRA (2008) e os tribunais acordaram no Caso Flores (1997), prevendo o internamento infantil em orfanatos e casas de acolhimento dignas, mas só se não for possível devolvê-los à procedência em segurança, ou entregá-los à guarda de outros familiares. É isto que tem de ser lembrado.



Já no caso Aquarius, há outro fenómeno: Itália e países europeus da "linha da frente" não querem mais sofrer pela inacção e hipocrisia dos outros.



Deixem-se sugestionar

Pela mão da Leopardo Filmes, a colecção do genial Kenji Mizoguchi (na foto), incluindo Os Amantes Crucificados, Contos da Lua Vaga e O Intendente Sansho. Feitas na primeira metade do século XX, são profundas obras do futuro.



A Alfama Filmes ganhou os direitos ao caótico e fantasmático O Homem que Matou D. Quixote, de Terry Gil-liam. Esperamos agora vê-lo, na legalidade plena.



Na música: Seymour Reads the Constitution, ou o piano barroco de Brad Mehldau, um certo sentido da voz, com Norah Jones, em Live at Ronnie Scott's, e o fenomenal Bob Dylan in Jazz: Keith Jarrett, Jack deJohnette, Bill Frisell, Joshua Redman, entre muitos, celebram o trovador Nobel, numa linguagem talvez inesperada, mas com sentido.