A beleza é fundamental

NINGUÉM É PROFETA NA SUA TERRA. Mas é possível ser turista, sobretudo quando a terra mudou – para melhor.Assim foi: no sábado passado, com um guia numa mão e uma máquina fotográfica na outra, resolvi conhecer o Porto onde nasci há 42 anos, onde estudei há uns 25 e onde vivo parcialmente há apenas três. Falo do Porto histórico, o Porto da Baixa, o Porto deprimente onde não havia uma alma a partir das 5h da tarde – ou durante o fim-de-semana inteiro.Tudo mudou: há gente, há comércio, há beleza. E as velhas ruas por onde deambulava sem interesse – Santa Catarina, Cedofeita, Rua das Flores, etc. – são hoje artérias vivas, como as artérias que temos no corpo, porque existe um coração que bate (bonito!). Esse coração é o turismo, amparado pelas low cost e pelo alojamento local, que praticamente ressuscitou a economia de uma cidade e de uma região.Estranhamente, há quem tenha saudades do antigo sarcófago. E os nossos deputados, para justificarem a sua existência, pretendem alterações profundas ao regime jurídico do alojamento local, que vai hoje a votos.Um pouco de regulamentação, admito, não me parece mal. Mas que dizer de certas ideias delirantes, como impedir que um proprietário possa explorar mais do que sete estabelecimentos de alojamento local?Lisboa e o Porto são hoje cidades do Primeiro Mundo. Mas os nossos tribunos comportam-se ainda como os burocratas do Terceiro.DURANTE ANOS, questionei seriamente quando seria que o pensamento igualitário lidaria com questões de beleza. Uma coisa são desigualdades de rendimentos, que o Estado procura resolver pela redistribuição da riqueza.Mas é evidente que estas diferenças não esgotam o programa: se o objectivo é proteger os indivíduos das lotarias sociais e económicas que sempre existiram na sociedade, a lotaria genética também merece um minuto de reflexão. Não toleramos que os mais pobres não tenham iguais oportunidades no acesso à saúde e ao ensino. Devemos tolerar que a beleza, fruto de um acaso ainda mais injusto, tenha precedência simbólica neste mundo?Aliás, não apenas simbólica: na profusão de estudos que se fazem por aí, haverá com certeza bibliografia abundante sobre as vantagens laborais, económicas, sociais e sexuais que os belos têm sobre os feios.A recomendação da FIFA, para que as televisões não filmem mulheres bonitas nas bancadas dos estádios, enforma deste vício, mesmo que os labregos da instituição não suspeitem da raiz filosófica da coisa. À primeira vista, a FIFA está apenas preocupada com o "sexismo", os "estereótipos de género", a "cultura de assédio" e outras vacuidades simpáticas. Mas a censura à beleza bebe nas mesmas águas do igualitarismo radical: um repúdio da ordem natural, sobretudo quando essa ordem escapa a qualquer "construção" social ou ideológica.É isso que perturba certas cabeças: que nem tudo seja igual neste mundo – e que alguns, mais belos do que outros, tenham tratamento preferencial pelo circo mediático.Uma questão de tempo, claro. Hoje, esconde-se a beleza ofensiva. Amanhã, não será de excluir a criação de comissões estéticas para taxar os mais belos – ou, em alternativa, criar cotas só para os feios.QUANDO DONALD TRUMP ameaça os aliados da NATO e considera a União Europeia uma "inimiga" comercial dos Estados Unidos, eis um comportamento que não me espanta: há eleições intercalares este ano e novas presidenciais daqui a dois. Donald, o entertainer, precisa destes números para contentar o seu público.Coisa mais estranha é vê-lo em Helsínquia, com Vladimir Putin ao lado, a destroçar o trabalho e a credibilidade das suas agências de informações e de segurança sobre a interferência de Moscovo nas eleições americanas.Se Trump não acreditava na interferência, bastava-lhe não fazer qualquer comentário sobre o assunto na presença de Putin. Mas Trump, com a candura de uma criança de 6 anos (uma criança atrasada de 6 anos, entenda-se), comunica ao mundo que teve uma conversa franca com o Presidente russo. Ter-lhe--á perguntado se houve interferência. E Putin, vejam lá a surpresa, ter-lhe-á respondido que não. Isto chegou e sobrou para convencer Trump. Devia chegar e sobrar para convencer toda a gente.Para os críticos do homem, isto é a prova de que Trump está a soldo de Putin. Se isso é verdade, custa a crer que o Kremlin tenha descido tão baixo na escolha cerebral dos seus peões. Já nem disfarçam?