A aposta de Vieira e a memória curta de Jesus

"Vieira, esta semana, anunciou o óbvio. Qualquer outra decisão, qualquer outro discurso menos frontal sobre este tema, poderia ser catastrófico para o Benfica. E nem sempre se tem sorte duas vezes."

Lage continua. Aconteça o que acontecer. Quem o diz é Luís Filipe Vieira. E bem. Mata o assunto antes de o mesmo poder nascer e arruma qualquer hipótese de especulação sobre o líder do banco encarnado na próxima época. Ao contrário do que fez, ainda há bem pouco tempo, em relação a Rui Vitória. Este ficou a arder em lume brando, enquanto na Luz todos esperavam que fosse ele a chegar-se à frente e a dizer que não tinha condições para continuar. Ao mesmo tempo, o "fantasma" de Jorge Jesus ia crescendo. Sem que ninguém viesse encerrar o tema. Tudo servia para desgastar Vitória e levá-lo a bater com a porta. Mas esse jogo de paciência e silêncio quase que comprometia toda a época das águias.

E tal só não aconteceu por causa de Bruno Lage. O homem que subiu da equipa B foi uma lufada de ar fresco, desde o primeiro dia, apesar de ter assumido o cargo envolto em toda a desconfiança que está sempre destinada às soluções interinas. Ficará mais do que três ou quatro jornadas? Será até ao final da época e depois vem outro com maior currículo? As dúvidas foram-se dissipando à medida que o Benfica apresentava bom futebol e encurtava a distância para o FC Porto. A evolução, jogo após jogo, permitiu que a tão propalada "reconquista" voltasse a fazer parte do léxico encarnado.

É certo que Bruno Lage ainda não ganhou nada. É certo que pode acabar a época sem qualquer título, apesar de depender apenas de si próprio para ser campeão. E também é certo que a concretização dessa possibilidade será sempre uma desilusão para sócios e adeptos depois da recuperação que parecia impensável após a saída de Rui Vitória. E claro que Jorge Jesus tem razão quando diz que os treinadores de equipas grandes precisam de troféus para se manterem nos cargos. É quase sempre assim. Mas há excepções. Ele próprio foi um desses casos na época do minuto 92.

Será seguro dizer que, depois de perder tudo na recta final, quase toda a estrutura encarnada queria Jesus fora do clube. E só ficou por causa de Vieira. O presidente das águias sentiu que, apesar do desfecho catastrófico, havia trabalho de qualidade para manter. E a aposta correu bem com a conquista dos dois campeonatos seguintes. Jesus teve aquilo que raramente é dado aos treinadores das equipas grandes na hora da derrota: novo voto de confiança, mais investimento e apoio claro e inequívoco do seu presidente. Foi após a temporada 2011/2012. Já passaram uns anos e, de lá para cá, muito aconteceu na vida e carreira de Jorge Jesus. Talvez já não se lembre. Mas ele teve a felicidade, e depois o mérito, de poder continuar o seu trabalho depois de uma chuva de lenços brancos e dos empurrões de Cardozo em pleno Jamor.

Lage, que está na luta pelo título, também sabe que vai merecer o mesmo tratamento de Vieira e que poderá preparar a próxima época desde o início em vez de entrar com o comboio em andamento. As suas apostas em jogadores da formação serviram para amenizar o impacto desportivo de tantos erros de casting no último mercado de Verão: Ferreyra, Castillo, Lema, Conti e Alfa Semedo, por exemplo. É ainda responsável pela nova vida de Gabriel (que estava a ser um dos mais influentes até à sua lesão) e que parecia outra aposta falhada durante o período do anterior técnico. Já para não falar de Samaris (que estava mais fora do que dentro há várias épocas) ou da surpreendente inclusão de Taarabt.

Por tudo isto, pelo futebol praticado, pela capacidade de recuperar um plantel que parecia perdido, Lage merece continuar. Tal como Jesus antes também mereceu. E no final da próxima época fazem-se novamente as contas. Vieira, esta semana, anunciou o óbvio. Qualquer outra decisão, qualquer outro discurso menos frontal sobre este tema, poderia ser catastrófico para o Benfica. E nem sempre se tem sorte duas vezes.