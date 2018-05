A Academia abandona a violência tauromáquica

Depois dos estudantes de Setúbal, do Porto, de Coimbra e de Tomar, esta semana foi a vez dos estudantes de Évora manifestarem a sua vontade em abolir a garraiada da Queima das Fitas. O "NÃO" à realização de garraiadas promovidas no seio académico e na Queima das Fitas de Évora venceu com o expressivo valor de 61,4%.

Por todo o país a Academia tem confirmado as mudanças sociais que já estão em curso e cumprido um dos seus papéis sociais fundamentais: promover a reflexão crítica alicerçada na consciência e na razão, e não na tradição dogmática, nem nos interesses cristalizados de uns em prejuízo da vontade expressa pela maioria. Há quem se eleve diminuindo outros e há quem se eleve para comemorar a vida.

Para os que se sentem afrontados com o projecto de lei do PAN para abolir touradas em Portugal, temos palavras animadoras: uma sociedade civil atrevida que questiona o estado do mundo é sinal de evolução, de pluralidade, de pensamento e de saúde democrática. Os totalitarismos e as seitas emergentes nascem e crescem na ubiquidade e na insidiosa manutenção da ignorância dos cidadãos para que não agitem muito as tradições e para serem observadores passivos da realidade.

Quando se formam movimentos cívicos e políticos que defendem o fim da utilização violenta e do massacre de animais para divertimento de alguns, e na ausência de argumentos aceitáveis, utiliza-se a velha táctica das narrativas do medo e recorrem-se às piores memórias colectivas para enviesar o debate. As boas notícias é que as gerações mais novas, as que já nasceram em democracias, não estão permeáveis a esta táctica de subjugação intelectual caduca através da instalação do pânico imaginário e da uniformização do pensamento.

O respeito pela diversidade cultural só é salutar quando as práticas culturais não têm efeitos nocivos nos outros, conforme nos recordam as lições da História. O direito ao entretenimento, ainda que disfarçado de herança cultural, não deve poder prevalecer sobre o respeito pela liberdade, pela vida e pela integridade física e psicológica de animais sensíveis e conscientes, por um lado, nem sobre o ideal de sociedade que rejeita a violência, por outro.

É curioso observar que as pessoas que argumentam sobre a diversidade cultural para permitir que uma minoria se continue a divertir à custa do sofrimento de um animal, são as mesmas que muitas vezes rejeitam alterações jurídicas, sociais e culturais que procuram abrir as portas da aceitação em assuntos como a orientação sexual, políticas de gestão da diversidade étnico cultural, a introdução de alternativas alimentares, novas possibilidades de procriação e adopção, a amamentação, os partos humanizados, modelos alternativos de famílias, novas terapêuticas não convencionais mas menos tóxicas para a pessoas, entre tantos outros assuntos que nos enriquecem precisamente por nos tornarem humanos mais tolerantes, disponíveis, atentos e interventivos.

Este resultado em Évora é mais um indício de que o fim das touradas em Portugal está mais perto, com cada vez mais referendos e manifestações públicas que defendem a abolição da tauromaquia, sendo que aqueles que representam o futuro estão a assumir claramente que não se revêm nesta tradição bárbara. Repito: forçar a identidade tauromáquica à população portuguesa é ofensivo e contraproducente para uma desejada unidade nacional e evolução civilizacional.