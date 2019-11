Mais crónicas

A absolvição e a realização da Justiça 27-11-2019 Para muitos a decisão só é justa quando resulta numa acusação, pronúncia ou condenação de um arguido no âmbito de um processo criminal.

As crianças das 40 horas 27-11-2019 Que mundo é este em que deixamos os nossos filhos aos cuidados de outros, ainda que profissionais nessa coisa de cuidar e educar, tantas horas quantas as que um profissional adulto dedica ao trabalho?

Amor e política – I 27-11-2019 O amor não é simplesmente uma abstração, expressa-se através do compromisso cívico e legal com valores como a dignidade social, o respeito mútuo, o bem comum, a liberdade de expressão, a integração das minorias, a aceitação das diferenças, etc.

A ética do capitalismo 26-11-2019 Segundo dados de 2017 do Banco de Portugal, 70% dos recursos do País pertencem a 1/5 da população. Pior: os 20% de famílias mais pobres têm apenas 0,1% da riqueza

Violência Doméstica: Carta aberta a Francisca Van Dunem 25-11-2019 Não existe tempo para receber as vítimas! Uma correria! Assessores para a esquerda e assessores para a direita. Existe lá tempo para debater a violência doméstica na política portuguesa!

Lutar lá fora? 24-11-2019 Algumas dezenas de mortos e feridos depois da primeira missão, deve Portugal continuar a ter forças militares destacadas fora de fronteiras? Carne para canhão ou interesse nacional? Em termos mais demagógicos, a questão podia ser posta assim

Há notícias todas as semanas? 24-11-2019 Temos um Governo sem maioria que quer ver se consegue governar assim. Não consegue, a não ser não governando. Temos uma oposição que quer ir para o Governo, e outra que quer derrubar o Governo

10 de junho, que dia 23-11-2019 Único treinador português a ganhar em Lima, palco da final da Taça Libertadores? Carlos Queiroz, 3-0 da Colômbia ao Peru.

A arte da reinação 23-11-2019 A repugnância é a reacção mais sincera e humana quando lidamos com traidores; e que deve ser adoptada quando sabemos, por exemplo, que deputados do PS, do Bloco e do PCP se recusaram a condenar expressamente o totalitarismo comunista

As terras pequenas 22-11-2019 Por culpa dos livros d’Uma Aventura e da televisão, aquele era o lugar de onde eu queria fugir

Desculpem qualquer coisinha... 21-11-2019 Em vez de andarmos entretidos a discutir se foi o nazismo ou o comunismo que matou mais pessoas, talvez devêssemos concentrar a atenção nas décadas de Bloco Central e aprovar uma resolução no parlamento. Talvez com um pedido de desculpas

O País do respeitinho volta a atacar 21-11-2019 A construção de um “caso exemplar” contra os procuradores que investigaram Tancos parece interessar apenas aos que defendem a total opacidade da intervenção hierárquica nas investigações criminais

Um desfilar de emoções 20-11-2019 No ano em que se assinalam os 45 anos do fim da guerra colonial, recordamos a história dos primeiros soldados a partir para Angola. Retratamos ainda (com dificuldade) o regresso de Rui Rio ao parlamento e publicamos o livro dos 15 anos da SÁBADO

Clientelismo ou meritocracia 20-11-2019 "A ascensão da burguesia e da classe média britânica permitiram consagrar o mérito na ascensão social, em detrimento da origem social."

Tik Tak, Tik Tak… Tok 20-11-2019 Demasiado ocupados com o nosso próprio Tok, deixamos 500 milhões de adolescentes à solta no Tik