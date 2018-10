49 milhões de fascistas

A decisão brasileira está provisoriamente tomada. Muito pode mudar em três semanas de campanha, e haverá novas alianças, novas rendições, novos compromissos. Mas os candidatos são estes, e convém conhecer as lições da história eleitoral. Por outro lado, de nada serve insultar a inteligência, o sentido de justiça e a integridade de votantes de todas as raças, credos e condições

Um império separado de Portugal, mas temporariamente governado pelo mesmo monarca insurgente. Seis repúblicas interrompidas por golpes de Estado, executivos autoritários, líderes providenciais, e 20 anos de governo militar. O Brasil está outra vez nas bocas do mundo, devido ao terramoto político em curso.

Os factos, primeiro.



Jair Messias Bolsonaro, artilheiro pára-quedista na reforma, professor de Educação Física, candidato sem máquina tradicional nem partido até agora conhecido (o PSL), que em 2017 era ainda só uma réstia de significado, ganha em 16 dos 24 estados (e no distrito federal de Brasília), captura mais de 49 milhões de votos e transforma a sua facção em força parlamentar decisiva. Na diáspora brasileira, triunfa com quase 59% dos votos (contra só 10,4% do principal rival).



Passa à segunda volta com Fernando Haddad, apoiante algo renitente do PT, professor universitário, que em sete anos de ministro da Educação conseguiu magríssimos resultados na redução do analfabetismo, e foi considerado um dos piores autarcas do país, após dois meros anos como presidente da Câmara de S. Paulo, essa megalópole de 13 milhões de almas.



Com um general na reserva esforçado, mas algo obtuso, como vice-presidente, Bolsonaro planeou rodear-se, num possível gabinete, do único astronauta brasileiro, como ministro da Ciência e Tecnologia, de um economista "liberal", razoavelmente letrado, nas Finanças, do antigo comandante da ONU no Haiti para a Defesa, e de um "técnico competente que volte a pôr aritmética na régua do aluno" como ministro da Educação.



Haddad está a renegociar apoios. Considerado como "fraco, pouco convincente, pouco decidido e pouco vigoroso" pelos seus potenciais aliados à "esquerda", a começar pelo talentoso mas "desbocado" Ciro Gomes, terá de subir uma montanha quase impossível. É que nunca existiu reviravolta no segundo turno eleitoral.



E existe o problema central: esta eleição foi também um julgamento sobre o partido dominante dos últimos 15 anos, o PT, o seu cúmplice governante PMDB, e o representante tradicional da "direita", o PSDB. Todos foram escorraçados.

Haddad, um "óptimo moço", simboliza, para o bem e para o mal, o presente e o legado de um partido cuja principal promessa, cujo principal profeta, cuja principal esperança, cujo principal ídolo, está na prisão, não por delito político, ou por serviço ao povo, mas por corrupção, fraude fiscal e lavagem de capitais.



Dizer que Bolsonaro é "fascista" é um elogio da cegueira. É não compreender nada de Bolsonaro nem do fascismo. No Brasil, este nunca pegou. Mesmo os integralistas de Plínio Salgado eram sobretudo nativistas, defensores do índio tupi como "essência da pátria", e os primeiros arautos da miscigenação.



Dizer que Bolsonaro é "fascista", pejorativamente, é apenas insultar a inteligência de quase 50 milhões de brasileiros que souberam decidir num sistema complexo, e colocar, ao mesmo tempo, 21 partidos no parlamento.



Dizer que Bolsonaro é "fascista" é não compreender o novo "conservadorismo" das favelas e das universidades, o apoio paradoxal de evangélicos, católicos e maçons, a necessidade de encontrar um emblema para a luta contra a corrupção, o subdesenvolvimento, a opressão dos bandos, o regime local dos caciques e dos subvencionados, o desemprego galopante e a recessão.

Dizer que Bolsonaro é "fascista" equivale a puxar da pistola quando se ouve falar de cultura. Só serve para rótulo em rixa de taberna.

Não explica nada, não compreende coisa alguma.



P.S. – O actual Governo de Lisboa conseguiu reunir todos os sindicatos dos professores contra si. É obra. Sete anos de carreira congelados deixam de contar, com prejuízos óbvios e imensos, num Estado dito saído da austeridade. Mas dos educadores depende muito mais, no céu e na terra, do que aquilo que a vã filosofia de um ministério possa imaginar.



Convém não esquecer (1)

A propósito de muitas perplexidades nacionais e internacionais recentes, convém recordar princípios básicos de um Estado de direito.

Nem por analogia, nem por palpite: não há crime sem lei prévia que o defina. Só é punível o acto doloso ou negligente.

Não é ilícita a legítima defesa sem excesso, o exercício de um direito, ou o cumprimento de ordem legal. Mas o dever de obediência hierárquica cessa quando conduz ao crime.



Não há crime se o facto for consentido pelo titular do interesse jurídico lesado, no caso de este ser disponível e não ofensivo aos bons costumes.

Ninguém pode ser impedido de acusar e de se defender em juízo. A denegação de justiça e a obstrução da mesma costumam ser crimes.



Convém não esquecer

Ninguém pode ser condenado sem julgamento, ou sentenciado sem prova forense. A independência dos magistrados está garantida.

O rumor extrajudicial e a acusação provada em juízo, após esgotamento do recurso, são felizmente coisas diferentes. A simpatia ou a antipatia pessoais, ideológicas, sociais, étnicas, religiosas ou culturais não podem ser critérios de condenação.



A litigância de má-fé é, na generalidade dos estados, um delito. A denúncia caluniosa é punida na maioria das jurisdições. Os tribunais foram feitos para impedir o julgamento na praça pública, sem garantias para ninguém a não ser para o mais forte, mais influente, mais mediático, mais numeroso ou simplesmente mais ruidoso.



Seixal Jazz: o eixo do bem

O Festival de Jazz do Seixal impôs-se. É um dos melhores da actualidade. Entre 18 e 27, albergará uma lenda da vanguarda: Carla Bley (na foto). Hoje com mais de 80 anos, continua a ouvir, compor e executar magistralmente nos seus teclados, entre o jazz, o clássico, o gospel, o free e até o art rock. Toca entre nós com Andy Sheppard, um dos saxofonistas mais melódicos de sempre, e o maestro do baixo eléctrico subentendido ou reforçado, Steve Swallow. Mas há muito mais: Hasselberg & Branco e José Salgueiro, intensos e sofisticados inventores portugueses, os Roots Magic italianos, a bateria camaleónica de Mark Guiliana, o piano inspirado de Aaron Parks ou os sopros geniais de Kuba Wiecek.

Tudo essencial.