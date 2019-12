ePaper ou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

No dia internacional de luta contra a corrupção, o melhor que a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, conseguiu fazer foi uma declaração escrita à Agência Lusa, com o lamuriar do costume sobre a falta de meios, peritos e afins. A falta de palavras da PGR perante o fenómeno só pode ser explicada pela atual crise de autoridade moral do Ministério Público para perseguir criminalmente seja quem for suspeito de tal tipo de crime, ou com ele relacionado, como o tráfico de influências, participação económica, etc.Não é que, para alguns procuradores ou para grande parte da estrutura dirigente, o conceito de autoridade moral diga muito: quando a vida pessoal e a mundividência são escassas e basta um cartão à saída do Centro de Estudos Judiciários, tudo se esgota na formalidade do processo. Mas uma magistratura de iniciativa, como é o Ministério Público, não tem autoridade moral para desencadear iniciativas penais contra cidadãos quando, na sua própria casa, tem casos por resolver e outros que, se o próprio Ministério Público os investigasse, rapidamente chegaria à conclusão de que houve favorecimentos e outras ilegalidades.Que autoridade moral tem o MP para acusar alguém de corrupção e até pedir a sua prisão preventiva, enquanto um procurador condenado – em primeira instância, com um recurso pendente – continua alegremente nos seus quadros? Orlando Figueira está suspenso de funções, diz-se oficialmente, mas os contribuintes continuam a pagar-lhe o ordenado. Aparentemente, o processo disciplinar está há três anos numa qualquer gaveta de um inspetor do MP com mais que fazer. Ora, recentemente, os juízes, numa decisão corajosa, porque certamente abrirá um debate polémico em sede de recurso, expulsaram Rui Rangel e aposentaram compulsivamente Fátima Galante.Ninguém se espante com o que se passa no Ministério Público: há uns bons anos, o procurador Lopes da Mota foi condenado em processo disciplinar por ter pressionado os seus colegas que investigavam o caso Freeport. Depois de uns anos de travessia no deserto, chegou a juiz do Supremo Tribunal de Justiça. Por isso, Orlando Figueira só pode esperar o melhor.A autoridade moral do MP também está pelas ruas da amargura quando se leem os Boletins do Conselho Superior do Ministério Público relativos ao concurso de procuradores para o Departamento Central de Investigação e Ação Penal e DIAPs. Se este concurso fosse levado a cabo, por exemplo, por uma direção-geral, certamente que já teríamos um inquérito-crime. Vejamos: o diretor do DCIAP, conhecido por recorrer nos seus despachos a juristas de antanho, depois de publicadas as regras do mesmo, resolveu acrescentar mais uma: quem concorrer até quase pode trabalhar de casa. Algumas declarações de voto, dando conta da irregular graduação de candidatos, tresandam a crime, mas tudo terá sido sanado sem ninguém saber como.O imobilismo – quiçá premeditado – do MP teve o seu clímax com o processo de Tancos: depois de ater revelado uma ordem que impediu as audições de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, o que fez o órgão máximo desta magistratura? Pediu ao vizinho do lado – Conselho Consultivo – um parecer sobre a intervenção hierárquica. Extraordinário: quem está no topo, não sabe o que pode fazer...Enquanto este clima se instala paulatinamente, com a bênção do Governo, que distribuiu uns aumentos pelos procuradores, assiste-se ao congelamento de importantes casos como a corrupção no futebol (para o qual foi nomeada uma equipa especial); as Parcerias Público-Privadas (certamente pouco importantes); um processo denominado Tutti-Fruti (parece que incomoda o Bloco Central); isto para não falar da vergonha (aqui pode dizer-se) que é o processo do Banco Espírito Santo; ou o Monte Branco, que há muito deixou de ser um processo-crime, alcançando já a classificação de "clássico do judiciário".