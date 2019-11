Mais crónicas

Da prisão preventiva 27-11-2019 Mas afinal o que é a prisão preventiva, para que serve e quando pode ser aplicada?

A absolvição e a realização da Justiça 27-11-2019 "Devido aos deveres de objectividade e respeito pela legalidade, os magistrados do Ministério Público devem arquivar ou acusar os processos de acordo com os indícios existentes, independentemente da decisão ser mais ou menos popular."

As crianças das 40 horas 27-11-2019 Que mundo é este em que deixamos os nossos filhos aos cuidados de outros, ainda que profissionais nessa coisa de cuidar e educar, tantas horas quantas as que um profissional adulto dedica ao trabalho?

Amor e política – I 27-11-2019 O amor não é simplesmente uma abstração, expressa-se através do compromisso cívico e legal com valores como a dignidade social, o respeito mútuo, o bem comum, a liberdade de expressão, a integração das minorias, a aceitação das diferenças, etc.

A ética do capitalismo 26-11-2019 Segundo dados de 2017 do Banco de Portugal, 70% dos recursos do País pertencem a 1/5 da população. Pior: os 20% de famílias mais pobres têm apenas 0,1% da riqueza

Violência Doméstica: Carta aberta a Francisca Van Dunem 25-11-2019 Não existe tempo para receber as vítimas! Uma correria! Assessores para a esquerda e assessores para a direita. Existe lá tempo para debater a violência doméstica na política portuguesa!

Lutar lá fora? 24-11-2019 Algumas dezenas de mortos e feridos depois da primeira missão, deve Portugal continuar a ter forças militares destacadas fora de fronteiras? Carne para canhão ou interesse nacional? Em termos mais demagógicos, a questão podia ser posta assim

Há notícias todas as semanas? 24-11-2019 Temos um Governo sem maioria que quer ver se consegue governar assim. Não consegue, a não ser não governando. Temos uma oposição que quer ir para o Governo, e outra que quer derrubar o Governo

10 de junho, que dia 23-11-2019 Único treinador português a ganhar em Lima, palco da final da Taça Libertadores? Carlos Queiroz, 3-0 da Colômbia ao Peru.

A arte da reinação 23-11-2019 A repugnância é a reacção mais sincera e humana quando lidamos com traidores; e que deve ser adoptada quando sabemos, por exemplo, que deputados do PS, do Bloco e do PCP se recusaram a condenar expressamente o totalitarismo comunista

As terras pequenas 22-11-2019 Por culpa dos livros d’Uma Aventura e da televisão, aquele era o lugar de onde eu queria fugir

Desculpem qualquer coisinha... 21-11-2019 Em vez de andarmos entretidos a discutir se foi o nazismo ou o comunismo que matou mais pessoas, talvez devêssemos concentrar a atenção nas décadas de Bloco Central e aprovar uma resolução no parlamento. Talvez com um pedido de desculpas

O País do respeitinho volta a atacar 21-11-2019 A construção de um “caso exemplar” contra os procuradores que investigaram Tancos parece interessar apenas aos que defendem a total opacidade da intervenção hierárquica nas investigações criminais

Um desfilar de emoções 20-11-2019 No ano em que se assinalam os 45 anos do fim da guerra colonial, recordamos a história dos primeiros soldados a partir para Angola. Retratamos ainda (com dificuldade) o regresso de Rui Rio ao parlamento e publicamos o livro dos 15 anos da SÁBADO

Clientelismo ou meritocracia 20-11-2019 "A ascensão da burguesia e da classe média britânica permitiram consagrar o mérito na ascensão social, em detrimento da origem social."