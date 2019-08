Mais crónicas

Viagens na minha terra 11-08-2019 É uma espécie de caderno de observações sobre sítios por onde passei neste começo de agosto, e acerca de coisas irritantes e beatíficas que fui observando. Às vezes parte-se o coração, outras vezes rangem os dentes, as demais causam indignação, revolta, ou só fascínio.

A silly season deixou de ser season... 11-08-2019 O PSD está um partido muito fragilizado, sem quadros, entregue a um aparelho que cuida apenas dos seus próprios interesses e não tem qualquer problema em ter maus resultados eleitorais, desde que os seus interesses, na maior parte dos casos lugares, sejam garantidos.

Liga e desliga 10-08-2019 Vergonha alheia, o calendário da 1ª divisão ainda só com horários para a jornada de abertura.

O tempo de espera 09-08-2019 Na praceta, As janelas abriam-se. “Faça tudo como se estivesse a ser contemplado”, não foi o que disse um filósofo grego?

O Alentejo no fio da navalha 08-08-2019 As autoridades estimam que vivam no concelho de Odemira cerca de 8 mil imigrantes, oriundos de 68 nacionalidades, maioritariamente da Ásia, mas, na verdade, ninguém sabe muito bem quantos são.

Pagar para trabalhar 07-08-2019 Com metade do País no Algarve, revelamos que numa Unidade de Saúde Familiar de Albufeira, os médicos e funcionários contribuíram cada um para comprar material e equipamento de escritório - e desfazemos um mito que corre em Vila Real de Santo António sobre Mário Centeno.

As mulheres sauditas 07-08-2019 Muitas mulheres não dão ainda por assentes e adquiridos direitos básicos e inerentes à qualidade de qualquer ser humano.

Falemos de casas 07-08-2019 A minha intenção é convencê-lo da importância de se recuperar e preservar o edifício da antiga loja da Valentim de Carvalho, em Cascais, onde o músico Bryan Adams comprou os seus primeiros vinis

Em chamas ao largo de Orion 06-08-2019 Uma imagem que vale por mil palavras? O sorriso de um dos representantes dos camionistas de materiais perigosos quando anunciou que os seus pares iriam “parar outra vez o País”. Há uma soberba no sindicato ‘inorgânico’ deste punhado de todo-poderosos que só pode terminar mal. Como princípio, qualquer luta pela melhoria de condições laborais é legítima. E não existem greves inofensivas. Mas não se pode emoldurar o sofrimento de 10,3 milhões de cidadãos com um sorriso.

A posição da oposição 04-08-2019 Falámos durante duas semanas dos pecados da “engenhoca” no poder, vulgo geringonça. Cabe agora perceber o que tem sido a “oposição” a esta. Existe? Pode existir? Pode existir com esperança de governo? Há trunfos para um sucesso? Ou mais vale conformarem-se todos com o estado das coisas?

Deixem-se lá de desígnios, e sentidos de portugalidades... Se gostam de Portugal, leiam (e vejam) sobre ele (2) 04-08-2019 Temos Aquilino, que é denso, mas expressivo; temos Eça, Júlio Dinis, temos a comédia dos anos 30 e 40. Há muito Portugal para descobrir. O que é preciso é organizar a vida sem ser pela Time Out

Supertaça oficiosa 03-08-2019 Antes do estatuto oficial da Supertaça, estabelecido pela FPF em 1981, há anos em que o campeão e o vencedor da Taça de Portugal se encontram.

Gatos por lebres 03-08-2019 De vez em quando, há umas almas cândidas que têm saudades de ditaduras. Havia menos corrupção, mais competência, menos desperdício. A sério? O que havia era menos conhecimento público desses vícios, o que os tornava duplamente punitivos

Era uma vez o Alentejo 02-08-2019 Este especial Alentejo merece mesmo ser lido. São 20 páginas com histórias fantásticas de locais e pessoas – até esbarrámos com a família fundadora do Portinho da Azenha do Mar e conseguimos boas memórias de gente famosa

As conversas da mesa do lado 02-08-2019 Como a comida demorava, fizemos deles aperitivo. Só que a digestão não seria tranquila