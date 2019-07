O silêncio dos inocentes continua! Soube-se esta semana da negação do estatuto de vítima dada às crianças órfãs da violência doméstica, vítimas directas do flagelo: "Proposta do BE só teve apoio do PSD". A proposta do Bloco de Esquerda que previa que as crianças que testemunham a violência doméstica adquirissem o estatuto de vítima foi chumbada, no Parlamento.

PS, PCP e CDS votaram contra. Só o PSD votou a favor.