O banqueiro anarquista

Nos idos do PREC, os partidos de “direita” gritavam nas ruas, sempre que conseguiam reunir multidões: “Se isto não é povo, onde é que está o povo?” Nas eleições que chegam, e face aos vários desastres e glórias destes dias, voltam a contar-se essas espingardas. No castelo e nas oposições

O empate técnico nas sondagens, entre PSD e PS, não pode aparecer como surpresa para ninguém. Na verdade, nenhum poder político europeu deve cair no erro das favas contadas.



Os povos inquietam-se, os sobressaltos no custo e nível de vida, nos serviços públicos, na segurança, mudam humores e opiniões, e os escândalos nas esferas governantes irritam os mais pacíficos.



As "massas" já não são coisas compactas e indistintas, controláveis por canais do Estado, mas somas de indivíduos que possuem microssensibilidades, que se exprimem em pequenos universos, que chegam ao momento do voto mais politizados e mais convencidos, mesmo que não pertençam a partidos ou fações.



Confirma-se a nova-velha verificação de que há mais política no céu e na terra do que a vã filosofia dos partidos pode compreender.





