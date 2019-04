O banqueiro anarquista

A propósito de direitos de propriedade e aceitação ou não das regras do “mercado”, abriu-se uma discussão em Portugal sobre a relação entre a “esquerda” e a “riqueza”. Podem os “revolucionários” ser subvencionados pelo “capitalismo”? E se puderem, devem? E se deverem, o que é que isso

É por estas coisas que eu fico perplexo com a completa falta de bom senso destas “soluções” milagrosas, que vão a par da ideia de que ler em ecrãs de telemóveis ou em tablets pode substituir ler em papel e em dimensão confortável para os nossos olhos

Que sonho irado, o do Belenenses, em chegar-se à frente para contratar o pai do futebol-carrossel em 1974

06-04-2019

Parece que o PSD quer “vingar-se” do sucesso do PS, razão pela qual não aplaude os novos passes únicos e se concentra na telenovela das nomeações familiares. Se este PSD desdentado é acusado por Costa de revanchismo brutal, o que faria o líder do PS se o dr. Rui Rio, um santo homem, fizesse realmente oposição?