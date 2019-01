O banqueiro anarquista

Se não estivessem muito órfãos, se não tivessem tanta pressa e fossem mais atentos, veriam as enormes dificuldades que Rio tem em consolidar uma viragem ao centro que recoloque o PSD no seu lugar habitual de “partido reformista”

Há ano e meio, juntamente com o PS e o Bloco, o PCP enterrava o inquérito parlamentar ao banco do Estado porque, na interpretação dos comunistas, era preciso não dar argumentos à direita para que a Caixa fosse privatizada

Com calma olímpica, ele respondeu à pergunta de circunstância "tem solução para isto?" com um "Claro que sim"

Incapazes de assimilar os acontecimentos, sentindo uma inadequação permanente entre situações e atitudes, os Portugueses não aspiram a mais do que a vegetar e a viver num mundo de ilusões e de ficções, razão pela qual se refugiam tantas vezes no imaginário

Contar histórias em tela requer a orientação do olhar e a manipulação da cronologia, mas "narrativa" tornou-se entretanto uma palavra maldita, sinónimo de academismo, decorativo, do anedótico

20-01-2019

Mesmo decrépito e dividido, anedótico ou trágico, com propostas equívocas, com tiradas despropositadas, sem chefes, nem reis, nem barões, ou com demasiados líderes e poucas bases, o PSD foi sempre essencial para a definição da Terceira República. A sua fragmentação não serve a ninguém. Mas pior do que a divisão é o teatro