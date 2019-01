Fizemos o nosso pedido com indignação a cavalo e continuámos a conversa onde a tínhamos deixado: como o Natal só é bom para as famílias funcionais. Não sei como ali fomos parar mas sei que às tantas tínhamos um alvo: uma amiga com uma família funcional que, claro, não se podia queixar de nada porque tinha o que toda a gente àquele balcão gostaria de ter - um conto de Natal para contar.



Ela defendia-se: que só tinha uma família normal, como tantas, que comia, bebia, trocava presentes sem história e terminava a noite sem glória. De troco, ela ouvia então em coro que o normal é as famílias serem disfuncionais (faltarem-lhes peças, faltar-lhes cola, faltar- -lhes músculo - e acabarem o Natal aliviadas por vê-lo chegar ao fim). Ela defendia- -se e só ouvia que a defesa dela não estava a funcionar. Ok, disse por fim, e desistiu.



Consolámo-la: não pode ser tão mau assim ter uma família funcional, dissemos- -lhe. Para concluirmos: tem pelo menos uma vantagem, a de podermos dizer mal dela à vontade, sobretudo quando ela vai abaixo do seu pior. Dias depois, ela teria a sua vingança. Já tarde, na Consoada, fez seguir uma fotografia de um presente pouco ortodoxo que tinha recebido com a legenda: "Se este presente que eu recebi é de uma família funcional, se é, amigos, então vocês têm razão: a minha família funcional não tem defesa, funciona mesmo."

Sentados lado a lado naquele balcão, àquelas horas, a folhear aquela ementa, quase passávamos por boémios. Tínhamos escolhido bem: se há restaurantes talhados para os dias úteis também os há que escolhem fazer das noites horas úteis - e aquele, nisso, era espantoso.Agarrados à ementa, vimos o que não queríamos. Não íamos regressar aos anos 70 como de todas as outras vezes: a ementa tinha mudado e quase cinquenta anos de uma vez.Enquanto recuperávamos do choque, chocámos de frente com uma evidência: gostamos das coisas como as conhecemos para as podermos criticar porque são nossas. É-nos fácil gostar de um hambúrguer mau porque quando ele está abaixo do seu pior nos é ainda mais fácil destruí-lo. Ali, naquele sítio onde de cada vez que queremos corrigir um ponto os empregados nos deixam na saudade, gostamos que nos tratem mal para podermos dizer o pior.