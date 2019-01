2019 ou 1919?

Em poucas palavras, a sociedade internacional vivia uma crise sem precedentes, em que parecia ficar em causa o sistema tradicional de estados.



Assine já a edição digital por 1€ para ler o artigo na integra ou encontre-o na edição em banca a 3 de Janeiro de 2019. Por toda a Europa, grupos insurretos tomavam partes de territórios em dúvida, da Península Itálica aos Balcãs, clamando o "princípio das nacionalidades", em que cada comunidade devia ter um poder político.Em poucas palavras, a sociedade internacional vivia uma crise sem precedentes, em que parecia ficar em causa o sistema tradicional de estados.

A carroça, puxada por um cansado cavalo negro, parou frente ao número 32 da Wall Street, em Nova Iorque. Era um quente meio dia, a 16 de setembro de 1920.O condutor verificou a carga, apeou-se e correu desalmadamente. Pouco depois, uma explosão devastava esta parte do quarteirão financeiro da maior cidade dos EUA. A montada e o veículo foram literalmente dilacerados. Houve 38 mortos, 148 feridos graves, cerca de 500 médios ou ligeiros. A maior parte das vítimas, muito jovem, consistia em porteiros, escriturários, secretárias e datilógrafos, mensageiros e corretores, polícias e vendedores ambulantes. Embora o crime nunca tenha sido totalmente esclarecido, sempre se suspeitou do movimento anarquista do emigrado italiano Luigi Galleani. Na verdade, durante todo o ano de 1919, os Galleanistas tinham enviado dezenas de explosivos pelo correio, para senadores, juízes e governadores. Declaravam guerra ao regime e à sociedade.Na Alemanha derrotada e empobrecida, em que oficiais mutilados pediam esmola nas ruas, 1919 tinha também visto, em janeiro, a tentativa de revolução comunista do grupo "Spartacus", com mais de 3 mil mortos. E começava nesse mesmo ano, em novembro, a sanguinolenta guerra civil na Rússia, onde viriam a perder-se 12 milhões de vidas, mais do que em todo o conflito de 14-18.