Miss Inês

Fixemos o terreno e os limites do debate com desassombro: o pénis. O comportamento do pénis, como temos visto nas notícias (movimento #MeToo, caso Cristiano Ronaldo, acórdão da Relação do Porto sobre a mulher violada por dois funcionários de uma discoteca de Vila Nova de Gaia), é a grande questão actual. Ora, para se perceber o que se está a passar, é necessário reconhecer que encontrar designativos para o pénis, para a sua dimensão, feitos e poderes, é uma preocupação que não larga (alerta de aliteração) os proprietários de pénis portugueses.Em primeiro lugar, os pénis portugueses organizam-se em diferentes grupos. Há os que carecem de apresentação ou que são demasiado evidentes para precisarem de um nome exacto - o "bicho", o "coiso", o "careca", o "ceguinho", o "surdo", o "sacana", o "membro", o "amigo", o "pai de todos", a "felicidade das mulheres" -, e os que têm nomes próprios, como "Gaspar", "Tinoco", "Zé", "Zezinho", "Zé da Véstia", "Bernardo" ou, na sua versão bíblica, "Judas" (diz-se do pénis femeeiro ou mulherengo que "só pensa em mandar o Bernardo às compras" ou em "afogar o Judas").Há pénis que são anteriores à idade do ferro, como o "pau", a "moca", o "tronco", o "cacete", a "viga", o "cajado", o "taco", o "maço", a "tora", o "pilão", o "sarrafo", o "barrote". Os proprietários desta espécie de pénis passaram incólumes à civilização e tendem a apresentar problemas de temperamento difícil, ou belicoso, daí que, para eles, copular seja equivalente a dar "mocadas", "tacadas", "marretadas", "traulitadas", "marteladas", "porradas", "piladas", "sarrafadas" ou "trancadas" nas mulheres. E que, quando estão excitados, fiquem de "moca afiada" ou de "pau feito" (paradoxalmente, se não consegue resistir a uma mulher atraente ou "podre de boa", este tipo de pénis costuma argumentar que: "Um homem não é de pau!").Há outras variedades de pénis - como a "estaca", a "verruma", a "broca", a "picareta", o "dardo", o "ferrão", o "parafuso", o "martelo pneumático" e o "black and decker" - que, pelo contrário, são utilizadas para "enterrar", "espetar", "encavar", "picar", "farpar" ou "furar". Neste contexto, praticar o coito corresponde a "atarraxar", "amolar a ferramenta", "amolar o canivete", "enroscar o parafuso", "dar-lhe aço", etc. Outros pénis há que apontam para o imaginário das travessias marítimas e dos piratas - "mastro", "bacamarte", "dobrar o cabo da Boa Esperança" (diz-se dos homens com excitação sexual reduzida ou nula que esses não conseguem dobrar o cabo da Boa Esperança, que estão a "meia haste" ou que andam de "vela apagada"); que criam um ambiente bélico - "pistola", "espingarda" ou "bazuca" (diz-se também, quando o pénis está erecto, que "está armado"); ou que nos aproximam da época dos amos e dos escravos - "chibata", "chicote". Com razão se diz, portanto, que fazer sexo, para as mulheres, é "ir ao castigo" ou "ir ao sacrifício".Por transmigração do reino animal, e recuando à idade dos répteis, quando o ser humano ainda não apresentava a sua atitude vertical, há alguns pénis que se intitulam "cobras", "jibóias", "anacondas" ou "lagartos". Como às vezes produzem sons, alguns são denominados "pífaro", "gaita" ou "flauta", tanto assim que tocar "pífaro", "flauta lisa" ou "trombone de varas" consiste em masturbar o pénis. Por igual razão, "organista" é aquele que se dedica ao onanismo e "virar o disco" sugere a prática do coito anal.É normal o pénis jogar também com elementos do universo automobilístico. O acto da masturbação tanto quer dizer "aquecer a máquina" como dar uma "batidela"; o pénis que não consegue pôr-se erecto, ou que se mantém miseravelmente encolhido, é um pénis que "demora a arrancar"; homossexual é aquele que "pega de empurrão"; e fazer sexo significa "descarregar a bateria", mudar "o óleo", o "lubrificante" ou "a água dos testículos". Na realidade, o uso de metáforas ligadas ao mundo automóvel é bastante comum nesta forma carroceira de olhar o sexo: as mamas das mulheres são "pára-choques", o rabo é um "tubo de escape", as vaginas são "pilotos" e as lésbicas "camionistas".O domínio do pénis, já se sabe, é o domínio da analogia. Vejam-se as semelhanças - bem maiores que as diferenças, como toda a gente sabe - entre o órgão masculino (sobretudo quando está rígido) e os cilindros. É essa aparência cilindróide que explica, por certo, a existência das "mangueiras", dos "canos", "canudos", "tubos", "bisnagas", "seringas", "termoacumuladores", "charutos", etc. Quando se trata do pénis, de resto, todos os paralelos são possíveis, incluindo com espécies alimentícias como a "banana", a "cenoura", a "maçaroca", o "nabo", o "pepino", o "rabanete", o "chouriço", a "linguiça", o "paio", o "salame" e, claro, a "salsicha". Deve ser por isso, e porque as mulheres apetitosas são "lascas", "nacos", "febras", e as mamas delas "abóboras", "melancias", "melões", "marmelos", "caramelos", "pudins", que o acto de copular, do ponto de vista do pénis, signifique "comer", "papar" ou "trincar".Há certos termos que colocam sérios embaraços de interpretação. Que quer dizer, por exemplo, "marsapo" ou "marsápio"? Ignoramos. Sabemos apenas que se trata de reminiscências de períodos geológicos muito remotos, do tempo em que os animais e as pedras falavam, e que em volta desse nome tem o povo tecido lendas inúmeras. Quase todas relacionadas com pénis de grandes proporções, que excedem as forças humanas, como "mangalhão", "matulão", "sardão", "bisarma", "exímio", "calhamaço", "gigante", "monstro".Agora fora de brincadeiras: o calão, o palavrão, o insulto e a linguagem chula ou brejeira são a atmosfera própria em que se desenvolve o macho lusitano. São um repositório inexaurível de informações especialmente minuciosas sobre os elementos constitutivos da cultura machista que nos pesa nos ombros.Afinal, o pénis, a avaliar pelos exageros a que as suas descrições podem chegar, não é só um símbolo sexual, reflecte também uma certa maneira de estar no mundo, representa o poder e a dominação das mulheres pelos homens. Simboliza a experiência masculina de falta de freio ou de refreamento, e a dinâmica patriarcal da posse e da propriedade.Ter um pénis, para alguns homens, é a declaração de uma atitude em relação à vida e às mulheres. É a essência masculina do prazer, do desejo, da virilidade e da potência sexual, mas também o instrumento de uma sujeição e de uma agressão, um órgão de soberania a cujas injunções as mulheres são obrigadas, tantas vezes, a obedecer.Não é de admirar, pois, que a sexualidade do pénis esteja quase sempre associada a qualidades agressivas, díscolas ou violentas. Tal como não é de admirar a sintomática insistência na fisionomia bélica, mortífera ou aniquiladora do pénis, como uma máquina de guerra que avança semeando caos e sofrimento, e que coisa alguma faz vergar. Ou que a relação sexual seja dada em termos de animalidade bruta ou rude.Aparentemente, a operação mental que levou à criação destes vocábulos, e que leva alguns indivíduos a fazerem uso corrente, ainda hoje, de alguns deles, continua enraizada no substracto de muitos homens e mulheres, e ajuda a explicar a vontade de domínio de certas personalidades. Bem como a subsistência de vestígios do homem primitivo nos juízes que desculpabilizam os agressores sexuais. Sim, que dúvida?