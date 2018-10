Mais crónicas

O mundo ao contrário 20-10-2018 Bem-vindo à escanifobética Taça de Portugal em que nem sempre uma equipa eliminada é meeeeeesmo eliminada.

Ninguém é inocente 20-10-2018 Não são as críticas de Fernando Negrão que revelam o inefável carácter de António Costa. É o próprio quem faz esse serviço com uma regularidade sazonal.

O orgulho português e o resto 19-10-2018 Já lá vai o tempo em que os mais jovens olhavam para Portugal como um país pequeno, sem capacidade de ombrear com os melhores. Uma nação que parecia sempre condenada a assistir às vitórias dos outros e, de vez em quando, contentar-se com o quase.

Radicais à solta 19-10-2018 Pregadores como Anjem Choudary aproveitam-se das liberdades próprias dos sistemas ocidentais, para os subverter e destruir a partir do seu interior.

As dores de alma 19-10-2018 Dor de cabeça? Desconhecia essa possibilidade (de zero a ficção científica, aquilo era Star Wars)

O desgoverno Ecológico no Estuário do Sado 18-10-2018 A administração do Porto de Setúbal pretende efetuar dragagens no leito do Estuário da Sado para garantir a entrada de embarcações de grande porte, um projecto que coloca em causa o sistema natural, a fauna local e a qualidade de vida das populações locais.

Uma junta médica ou um inquérito 18-10-2018 A leitura do livro de Jorge Silva Carvalho conduz-nos à conclusão de que os serviços secretos são utilizados pelo poder como uma matilha pronta a atacar inimigos. Há coragem política para investigar as eventuais ilegalidades? Não, não há, porque elas dão jeito ao poder.

Remodelar a tempo para ganhar a sério 18-10-2018 António Costa afinou a máquina governativa com uma remodelação quase perfeita e ela promete ser diabólica na corrida até à meta da maioria absoluta.

Mais confissões de um espião 17-10-2018 O homem condenado em tribunal faz agora novas confissões, que revelam mais conspirações e ilegalidades - e provavelmente fica outra vez longe de revelar tudo.

Tancos, as funções soberanas do Estado e o Orçamento 17-10-2018 No último fim-de-semana o Ministro da Defesa demitiu-se na sequência dos acontecimentos relacionados com o processo judicial que investiga o furto de material de guerra do quartel de Tancos e subsequente recuperação do mesmo.

O bidé na literatura portuguesa 17-10-2018 O que estimulou os inimigos do bidé a escrever-me foi algo a todos acessível: ridicularizar o tipo da fotografia à vossa esquerda, com as mãos enterradas nos bolsos das calças e expressão de quem lhe está a chover dentro de casa e isso não lhe importasse

A liberdade que se lixe 16-10-2018 Haddad representa os (piores) defeitos e (algumas) virtudes da democracia; Bolsonaro representa vários estados da matéria humana, nenhum deles sendo democrático. Porém, isto é nítido para quase todos menos para a maioria dos brasileiros.

É para gastar à fartazana 16-10-2018 A torneira do dinheiro público voltou a jorrar. Mas convém não esquecer a crise de 2011 e aconselhar alguma prudência.

Pinhal de Leiria 15-10-2018 Assinala-se esta semana um ano desde que um incêndio como não há memória devastou mais de 9 mil hectares de Mata da região centro e ceifou mais de 7 séculos de história do Pinhal de Leiria, reduzindo-o praticamente a cinzas.

PAN propõe penas de prisão para associações protectoras de animais 15-10-2018 Novo projecto de lei do PAN abre a porta para penas de prisão para associações protectoras de animais, presidentes de Câmara e donos de cães em varandas.