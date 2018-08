Cristina Ferreira trocou a TVI pela SIC. E nós contamos-lhe como foi a transferência da década nas televisões. Fomos também descobrir políticos que mudaram de vida, como Luís Gomes, que agora é estrela de reggaeton. E ainda espreitamos as eleições no Sporting.

No estúdio de som de Luís Gomes, ex-Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António (2005-2017), havia um quadro com o antigo autarca pintado sem gel no cabelo, de pullover e um relógio clássico no punho. Aquele era o Luís político. Mas à frente dos jornalistas da SÁBADO estava agora um cantor latino, de camisa cintada, tez bronzeada e um relógio que recebia SMS. O Luís estrela de reggaeton.



Um pouco por toda a casa, há fotografias de Fidel Castro, uma delas oferecida por um dos filhos do antigo Presidente cubano. Algo invulgar para um membro do PSD. Mas Luís Gomes assinou um convénio com Cuba na área da saúde que levou centenas de munícipes a serem tratados em Havana. E foi também da ilha revolucionária que lhe chegou o parceiro de palcos, Baby Lores, que o convenceu a aproveitar a boa voz para começar uma carreira como cantor.

A transformação de Luís de político em cantor é uma das histórias contadas na secção Portugal (páginas 48 a 53), numa reportagem sobre a nova vida de conhecidos ex-políticos. O jornalista Tiago Carrasco entrevistou Macário Correia no alpendre de uma casa rural com vista para as suas alfarrobeiras; esteve com Zita Seabra na sua editora a falar dos livros de Marcelo Rebelo de Sousa que ela publicou; e em Oliveira do Hospital a almoçar com António Campos enquanto este lhe contava episódios deliciosos como quando foi preso por tentar raptar o árbitro de uma final da Taça de Portugal entre a Académica e o Benfica, em 1969, por motivos políticos.



Cristina Ferreira: o que aconteceu

Quem também vai mudar de vida é Cristina Ferreira. E logo que se soube que a estrela da TVI, onde estava há 16 anos, se ia mudar para a SIC, as jornalistas Raquel Lito e Sónia Bento começaram a fazer contactos para perceber melhor como foram as últimas semanas da apresentadora. Fizeram dezenas de telefonemas, para colegas, profissionais do sector, amigos, vizinhos, fontes oficiais dos canais generalistas e pessoas próximas. Apesar das dificuldades, pois muitas fontes optaram pelo silêncio, pode ficar a saber toda a história da transferência da década nas televisões portuguesas nas páginas 36 a 45.



Sporting: as propostas insólitas

Mudança é também a palavra de ordem no Sporting, depois da atribulada saída de Bruno de Carvalho da presidência. Entre os sete candidatos (as eleições são a 8 de Setembro), todos falam em equipas profissionais e garantem que com eles o clube vai voltar a ser campeão. Mas, entre as muitas dezenas de propostas, decidimos destacar as mais surpreendentes. Como a Feira das Tasquinhas na Praça do Centenário (ideia de Frederico Varandas) ou a frase "aqui joga o Sporting" pintada na cobertura do estádio de Alvalade para informar quem chega a Lisboa de avião (ideia de João Benedito). Nas páginas 90 a 93.