Estranhas formas de vida

Se a selecção continuar a jogar assim, o Ministério da Saúde pode aproveitar a boleia para fazer um rastreio informal à saúde cardíaca dos portugueses. Que é como quem diz: no final do torneio, quem estiver em pé está; quem não estiver, estivesse

É uma lamúria conhecida: ligamos a televisão e o País parece um enorme relvado de futebol, com conversas de café de manhã à noite. Como explicar isto? E como explicar os três diários desportivos que continuam a telenovela quando o povo não tem um canal por perto?



Sim, as acrobacias da modalidade merecem um entusiasmo sincero. Mas, não, não somos propriamente uma potência histórica e o nosso campeonato, sejamos justos, estará ao nível do grego e do turco.



Alguns dirão que esta paixão verborrágica é uma consequência da ditadura: se uma das prioridades do dr. Salazar era abolir a conflitualidade política do espaço público (a Primeira República, nesse particular, não foi propriamente um passeio no parque), então sobrava o futebol para que a matula pudesse despejar os seus ardores.



Lamento. Não estou convencido. E também não estou convencido pela tese paternalista de que o futebol factura entre nós porque é tão simplório como a cabeça dos seus adeptos. Basta escutar as conversas de café (as reais, não as televisivas) que me recebem todos os dias ao pequeno-almoço para perceber que não é assim.



No português mais anónimo há sempre um erudito que não apenas conhece a sua equipa - mas, mais importante ainda, as 542 restantes que jogam em todo o continente europeu. Sem falar de nomes de jogadores (titulares e no banco), treinadores, adjuntos e tácticas sortidas.



Certa vez, o empregado que me serve foi ainda mais longe - e desatou a dar palpites sobre os melhores preparadores físicos a actuar na Liga inglesa.



Abismado com a ciência, perguntei-lhe como era possível conhecer semelhantes minudências. Ele olhou-me com condescendência e, antes de continuar, murmurou: "Isso toda a gente sabe."



Há algo de monstruoso na alta competição.

O Mundial ainda não acabou - mas uma das imagens que fica é Neymar, depois da vitória sobre a Costa Rica, a chorar como uma madalena no meio do campo. A chorar de alívio, entenda-se, talvez de felicidade. É a pressão, estúpido?



Admito que sim. Mas isso só reforça a minha primeira sentença: há algo de monstruoso na alta competição.



Um filme recente ilustra o que digo com brutalidade cómica. Intitula-se Eu, Tonya, foi realizado por Craig Gillespie, e narra a história da patinadora artística Tonya Harding, em tempos uma promessa olímpica.



Começamos na América trash que elegeu Trump e encontramos Tonya (Margot Robbie) e a mãe (assombrosa Allison Janney), uma criatura luciferina que a espanca com regularidade como parte do treino para transformar a filha em campeã.



Depois, os espancamentos continuam com o marido - e, nestes tempos de "microagressões", não sei como Hollywood se aventurou a filmar cenas de pugilato doméstico que provocam hilaridade extrema. O facto de ambos se sovarem ao mesmo tempo talvez sirva de paliativo - e a confirmação de que Gore Vidal estava certo quando só admitia o uso do chicote entre adultos desde que houvesse consentimento mútuo.



Este caldo de abuso não ajuda a uma saúde mental equilibrada - e Tonya, ou alguém por ela, acabará por afastar a sua principal rival por métodos extradesportivos.



Descanse, leitor, não vou contar o essencial. Apenas digo que a cena junta uma marreta a um joelho.



Agora que o Mundial vai entrar no mata-mata, espero que Neymar não leve esta expressão a peito no confronto directo com os adversários.

Portugal está nos oitavos.

Foram três jogos difíceis? Não. Foram três sessões de sadomasoquismo que transformam As Cinquenta Sombras de Grey em literatura infantil.



Nada contra. Existem vantagens nesta estranha forma de vida. Se a selecção continuar a jogar assim, o Ministério da Saúde pode aproveitar a boleia para fazer um rastreio informal à saúde cardíaca dos portugueses. Que é como quem diz: no final do torneio, quem estiver em pé está; quem não estiver, estivesse.



De resto, mantenho o que disse: temos pela primeira vez na nossa história desportiva uma selecção de futebol que é a imagem de uma cultura. Tudo é sofrido, angustiado, expectante - e nem sequer falta o D. Sebastião de serviço para levantar a bruma em que andamos perdidos.