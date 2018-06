Vamos falar um pouco de futebol

Apesar de no processo Apito Dourado a corrupção no futebol estar mais do que radiografada, nunca houve coragem política para assumir o problema como "sistémico". Politicamente, era uma vergonha nacional assumir que a corrupção e o tráfico de influências no futebol começava nos juniores, terminando na I Liga com o FC Porto e o Boavista (tecnicamente, ninguém foi condenado). Por isso, o chamado "mundo do futebol" foi deixado em paz, com as suas regras próprias, órgãos próprios e (peculiar) justiça própria.



Certo é que nos últimos anos, há mais do que sinais de que o fenómeno regressou em força. Primeiro, através dos milhões de euros que as apostas desportivas movimentam e que estão devidamente documentados no processo Jogo Duplo, depois com o chamado Caso dos Emails do Benfica, com uma juíza de instrução a falar numa "rede de influência" dos encarnados nas estruturas do futebol e na arbitragem, derivado deste nasceu o caso E -Toupeira com suspeitas de corrupção para obtenção de informações em segredo de justiça e, finalmente, o Cashball, envolvendo o director desportivo do Sporting.



Tudo isto foi deixado nos braços dos tribunais, como se a Justiça fosse o remédio sagrado para todos os males, quando não é, porque o labirinto das leis e dos formalismos leva mais depressa a absolvições do que a condenações.



Enquanto o fenómeno da corrupção desportiva continua a ser varrido para debaixo do tapete, bastou uns 50 grunhos invadirem a Academia do Sporting em Alcochete para o primeiro-minstro António Costa anunciar a criação de uma Autoridade Nacional contra a Violência do Desporto e para o País ficar a saber que existe um secretário de Estado do Desporto, aparentemente um brilhante produtor de mirtilos.



Percebem a diferença? Quando há dias o tribunal da Relação do Porto decretou uma pena suspensa para o empresário Manuel Godinho pelo crime de corrupção, algumas vozes indignaram-se. Mas os juízes estavam certos: a corrupção ainda é encarada "com alguma complacência".

Entre as centenas de escutas telefónicas do apito dourado, há, pelo menos, duas particularmente interessantes, não do ponto de vista da grande corrupção desportiva, mas como indicadores sociológicos da pequena-média corrupção, de como este fenómeno pode estar tão entranhado no futebol que não há Justiça que lhe valha para retomar os padrões mínimos de ética e de verdade desportiva.Um dos casos passou-se na época 2003/2004, num jogo para os quartos-de-final da Taça da Associação de Futebol de Braga. Em campo, as equipas do Gandarela e Arco de Baúlhe. Ao intervalo, o árbitro do jogo telefonou para um dirigente do Baúlhe, dizendo-lhe que já tinha avisado os seus jogadores para procurarem o contacto físico com o adversário: "Ó pá, tens que te enrolar com ele, caralho! Não é encostares-te a ele e deitares-te." Apesar da táctica, o Gandarela ganhou o jogo por 1-0. A frustração estendeu-se dos jogadores ao árbitro, que no fim do encontro desabafou com o mesmo dirigente: "Doze minutos que dei [período de compensação]. Nem assim."Noutro caso relatado nas escutas, estava em causa um jogo para o campeonato distrital de juniores, entre o Marco de Canaveses e o Paços de Ferreira. A segunda equipa ganhou por 5-1, apesar do esforço empreendido pelo árbitro do jogo que, no fim, partilhou com um colega da arbitragem as peripécias do jogo: "Mas aquilo não deu a mínima hipótese, um gajo ainda tentou empurrar, empurrar (...), houve foras-de-jogo que um gajo deixou seguir, eu de passes cortei tantos, o treinador do Paços de Ferreira até deitava as mãos à cabeça. (...) Eles se vissem os fora-de -jogo, os fora-de-jogo que passaram! O treinador, eu nem expulsei o treinador do Paços de Ferreira porque ele tinha razão. Ele até punha as mãos à cabeça."