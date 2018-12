2018, o ano do humor

Chegado o fim do ano, chega também a altura dos habituais tops que imortalizam o ano que passou.

A Rolling Stone fará uma lista dos 10 melhores artistas emergentes da neo-pop islandesa. A NiT compilará os 10 melhores miradouros com vista para uma orelha da Madonna. A Time Out dirá quais foram os 10 melhores filmes independentes em que Timothée Chalamet degustou um pêssego. É bem provável que até o The Guardian faça um top 10 dos melhores tops 10 de 2018.

Há, no entanto, uma área cinzenta onde os melhores nunca são celebrados: o humor. Talvez porque o humor não compreenda os números. Porquê a obsessão com o 10? Quem decidiu que a partir do décimo primeiro já não contava? Humor e números nunca se deram bem. No humor, oitenta e sete é maior do que cem. Cem é demasiado certinho. Dizer cem não tem graça. Dizer oitenta e sete é divertido. Os franceses, ainda mais divertidos do que nós, ao oitenta chamam quatre-vingts (quatro-vintes). Julio Verne, também francês, não imaginou A Volta Ao Mundo Em Oitenta Dias, imaginou-a em quatro voltas de vinte dias. É mais fácil uma pessoa organizar a mala assim.

Dois mil e dezoito, que soa a uma eternidade escrito por extenso, foi o ano do humor. O stand-up comedy conseguiu impor-se na Netflix de uma forma consistente que a música nunca conseguiu. Ainda assim, isso não se reflete nas rewinds do ano que passou. A única forma que o humor tem para se colocar em bicos dos pés na opinião pública (e ainda mais na opinião publicada) é quando ramifica para outras áreas. O filme Eight Grade, do genial Bo Burnham, entra constantemente em todos os tops internacionais e até está nomeado para um Golden Globe. Por cá, a série Sara de Bruno Nogueira também tem tido o seu merecido destaque na imprensa. Em ambos os projetos, apesar dos autores serem humoristas, é a carga dramática que mais transparece do guião.

Embora o caminho seja mais complicado quando o humor se despe de artifícios, este foi o ano dele. Os espectáculos que mais rapidamente esgotam as salas de teatro pelo país são os de stand-up comedy. Os podcasts mais ouvidos em Portugal são os de humor. O stand-up está a regressar ao horário nobre na televisão. Todas as rádios têm um humorista residente. As marcas confiam nos humoristas para lhes delegar a sua publicidade. Nas redes multiplicam-se novos humoristas, com novas ideias, novos formatos e com mais audiência do que alguns canais de televisão.

Mas quando chega a altura de rebobinar 2018, as pessoas esquecem-se do humor.

Fala-se do melhor do cinema, da televisão, da música, do teatro, da moda, até dos smoothies. Mas a verdade é que quando a Maria Leal volta e meia aparece, todos querem humor e ninguém quer um smoothie de açaí.