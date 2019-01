12 resoluções que vão mudar a sua vida em 2019

Por que raio somos tão megalómanos nas resoluções de ano novo e por que raio perguntamos sempre por que raio e não perguntamos por que diâmetro? Tenho menos certezas na metade não-aritmética da pergunta.

Chega o novo ano, pedimos a Deus um emprego, uma casa, viagens, mas esquecemo-nos sempre das pequenas coisas. As pequenas coisas que, tantas vezes, são as que dão mais trabalho. Dar a volta ao mundo, por mais ambicioso que seja, é bem menos trabalhoso do que fechar o pacote dos cereais com uma mola. Fechar os cereais com uma mola, de tão mundano que é, torna-se utópico. Mas nunca ninguém guarda uma passa na contagem para acondicionar no vácuo os Cini Minis.

Não sei pedir desejos. Frequentei um colégio católico durante quinze anos mas, erro meu, nunca dominei a oração. Sempre achei que se pedisse coisas só para mim, Deus achar-me-ia egoísta. Talvez por isso, não fosse raro disfarçar os meus pedidos a Deus com pedidos para ajudar os outros: "por favor, Senhor, acaba com a fome, com a guerra e deixa-me ser o melhor em campo no jogo de interturmas contra o 9ºC".

Volto hoje a tentar falar com Ele. As minhas 12 resoluções do novo ano vão para as pequenas coisas.

Em 2019, Senhor,

abençoa a minha pontaria quando abastecer o depósito do carro manualmente, para que acerte exatamente nos 20€ em vez de prolongar até aos 20,01€.

glorifica o meu poder de antecipação quando redigir à mão uma carta, para que consiga prever o tamanho ideal dos caracteres desde o início, ao invés de começar com uma caligrafia desproporcionalmente grande que depois vá afunilando de forma a encaixar tudo na mesma linha.

ajuda-me a resistir à tentação satânica de inclinar a cabeça para baixo sempre que passar por baixo de uma cancela de um parque de estacionamento, mesmo estando dentro do carro sem qualquer perigo iminente de que a cancela gravite para a minha coluna cervical.

santifica o meu sentido de orientação nesses mesmos parques de estacionamento onde, por norma, conduzo sempre em sentido contrário.

alinha os sacras do estacionamento, para que quando estacionar o bote nunca mais comece a tocar na rádio uma canção que aprecio e que atrase a minha saída do mesmo.

adjudica velas novas ao meu bolo de anos, ao invés de herdar novamente as que se encontram guardadas na gaveta das velas dos aniversários anteriores.

ampara o meu autismo quando uma playlist terminar, poupando-me a três horas com os fones nos ouvidos sem qualquer música a reproduzir.

contraria as forças da gravidade quando, no acto de lavar os dentes, a pasta de dentes decidir abandonar deliberadamente a escova em queda livre até ao lavatório.

benze com água benta os meus pés, que até aqui apenas usufruíram de resquícios de gel de banho que utilizei nas restantes partes do corpo.

persigna a minha capacidade de síntese, de forma a não ocupar o desktop do computador com variações do mesmo ficheiro como por exemplo "crónica_sábado", "crónica_sábado_final, "crónica_sábado_finalissima".

finalmente, glorifica esta lista para que nenhum leitor repare que apenas tem onze em vez de doze desejos.