10 de junho, que dia

Há cenas do arco da velha. Daqui a nada, sábado à noite, joga-se a final da Libertadores. O palco é inicialmente marcado para Santiago, só que a CONMEBOL altera (e bem) para Lima, por culpa da instabilidade sociopolítica no Chile. Seja então Peru, no Estádio Monumental, inaugurado em julho de 2000.Em 19 anos de existência, só um treinador português sai de lá vitorioso. Falamos de Carlos Queiroz, ao serviço da Colômbia, ainda antes da Copa América. É um 3-0 limpo, limpinho. Dois golos de Uribe, então a caminho do FC Porto, e um de Zapata, já nos descontos. Jogam Cuadrado, Falcao e James, espetáculo assegurado.Esse particular é no dia 10 de junho, o de Portugal. E também o da apresentação de Jesus no Flamengo, em pleno Ninho do Urubu. Se Queiroz fala através de um resultado de superioridade inequívoca, Jesus dá que falar pelas pérolas durante a conferência de imprensa. "Vocês dizem elenco, nós plantel, há adjetivos que tenho de me habituar." E ainda "Eles lá [na Europa] têm a mania que sabem tudo, mas não têm a noção do que é intensidade e a qualidade do jogador brasileiro, que executa muito rápido".A vida dá voltas e mais voltas. Eis Jesus no momento mais importante da sua carreira a querer imitar Queiroz. Basta um-zero.