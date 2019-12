Tramado, o grupo de Portugal no Euro-2020. Três jogos, dois em Budapeste e um em Munique. Três adversários, dois conhecidos e um incógnito. É inqualificável, a cerimónia do sorteio. E a própria mecânica da "coisa". No jogo de estreia, Portugal ainda nem sabe com quem joga. Só se define a 31 Março. Faltam cento-e-tal dias. É uma perda de tempo. Há sete selecções em fila de espera, entre Bulgária, Hungria, Islândia, Geórgia, Bielorrússia, Kosovo e Macedónia.





Ultrapassado esse obstáculo, a selecção joga com a Alemanha, em Munique. Segue-se a França, campeã mundial. Há de tudo, cépticos, pessimistas, encorajadores, optimistas. Para todos eles, uma adenda: o terceiro do grupo corre o risco de se apurar para os oitavos-de-final. Zero de espanto, afinal o Euro-2016 é ganho por essa via.Nunca é demais agradecer ao bom do Taustason, autor do golo da Islândia à Áustria aos 90+4 que nos permite evitar o cruzamento com Espanha, Itália, França e Alemanha até à final no Stade de France.Outro pormenor inqualificável: dos 24 finalistas, 16 apuram-se entre primeiros, segundos e os quatro melhores terceiros dos seis grupos. Ou seja, a competitividade só se inicia a sério a partir dos jogos a eliminar.