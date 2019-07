Num livro lançado em junho, We Have Been Harmonised: Life in China's Surveillance State (Old Street Publishing), o jornalista germânico Kai Strittmatter, sinólogo com estudos em Xiam e no Taipé e correspondente do Suddeutsche Zeitung na China durante perto de duas décadas, descreve - segundo análises no The Guardian e no The Daily Telegraph - o estado da arte do "Mao 2.0".Já se conhecem o apetite voraz por direitos humanos, a força repressora à oposição política e jornalística e o originalíssimo miasma de espírito concentracionário comunista e o liberalismo capitalista de Estado do panda vermelho. Mas só agora começa a ser divulgada a sofisticação tecnológica policial com que o Partido Comunista Chinês (e as empresas de Inteligência Artificial que dele dependem) vigia e controla os seus cidadãos.O novo livro de Strittmatter confirma e amplia as notícias que jornais como o The New York Times têm vindo a divulgar desde 2018: nas "cidades inteligentes" da China, o Estado e o PCC recorrem a startups de ternurentos apelidos high-tech como SenseTime ou CloudWalk e a software de videovigilância e reconhecimento facial intitulado Skynet (o sistema construído pelas máquinas que arrasam o mundo humano em O Exterminador Implacável de James Cameron) ou Sharp Eyes. É como Dickens encontrar Ray Bradbury num seminário organizado pela Polícia do Pensamento orwelliana e moderado por Joseph K., mas os olhos são todos rasgados e servem-se hors d'oeuvres com patê feito a partir dos restos mortais de Ai Weiwei.Xi Jinping, o Grande Líder com cara de ursinho Puff - como o The Guardian assinala, basta dizer isto na China para batermos com os ossos numa cela - tem utilizado a IA de monitorização para identificar na via pública os "traços étnicos" de uma minoria islâmica do país, os uigures. São 8,6 milhões de homens, mulheres e crianças que o PCC considera de tão elevado risco que já enfiou 500 mil deles em "campos de reeducação". A tecnologia está agora a ser utilizada pela República Popular para fins de "harmonização social" - com a China, os eufemismos regressam à sua mais elevada glória budista - através de algoritmos que cruzam os dados em vídeo com gigantescas bases de dados onde constam os habitantes com cadastro, doenças mentais, hábitos de uso de drogas e registo de queixas contra qualquer serviço público.O potencial de exportação é, claro, enorme - Kai Strittmatter chama-lhes "Sistemas Operativos para Ditadores". Só é pena que o The Guardian e o NYT dois dos mais fiáveis jornais deste terceiro calhau a contar do Sol, estejam a desperdiçar 2019 em exercícios de automutilação: o NYT decidindo terminar com o uso de caricaturas na sua versão internacional; o The Guardian com a autópsia dos despojos do banco de trás do carro de Boris Johnson. São decisões malcheirosas e recorrem a tácticas que, na sua génese e objectivos, são precisamente iguais às que não pararam - por agora - de denunciar.Se ligar mais uma vez o televisor ou o telemóvel e ler as palavras, prometo que compro explosivos, os ato à cintura e me faço rebentar na Praça Viriato em Viseu. Já conheço melhor os detalhes do contrato com o Atlético Madrid do que os dados do meu Cartão de Cidadão, e apenas espero que o Jo... aquele rapaz com borbulhas que costumava vestir de encarnado seja feliz com os seus 700 euros por hora. Ou por segundo. Vou ler num instante.Nas suas memórias de 1997, Boyhood: Scenes From Provincial Life, o sul-africanoescreveu: "Ele sente-se como um caranguejo arrancado à sua casca, cor-de-rosa e obsceno." É como ficam os fãs de Sandman, de Neil Gaiman, no epílogo de cada volume da mais sombria e alucinogénica das graphic novels. A Warner Television e a Netflix acabam de anunciar que farão dela uma série de grande orçamento. Talvez inadaptável, esperemos que resulte.Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico