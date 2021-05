A guerra colonial mais importante é a que continua a ser travada no nosso cérebro. Nasci em Maio de 1968 (há gente para tudo), quase não me recordo do 25 de Abril de 1974 e tinha 7 anos quando terminou o grande fluxo de meio milhão de retornados das ex-colónias.



Só aprendi o 25 de Novembro na escola, apenas li sobre as "províncias ultramarinas" na universidade, e convivi já muito tarde com os filhos - biológicos, ideológicos, espirituais - dos movimentos independentistas da Guiné ou de Angola. Em minha casa pouco se falava de política.



Durante a adolescência, nunca soube (ou procurei saber) a filiação partidária dos meus pais e avós - aos 8 anos estava mais preocupado em conhecer o vencedor da Eurovisão; aos 18 estava mais preocupado em fingir que jamais vira a Eurovisão. A primeira vez que ouvi uma palavra doméstica sobre a guerra foi em 1988. Mas sempre soube que nascera em Moçambique porque o meu pai lá prestara serviço militar, já como médico, entre 1966 e 1968 (com alguns episódios terríveis que só há poucos anos desvelou a conta-gotas). Que a minha mãe foi ter com ele a Maputo, aí ficando algum tempo. Que ela andou de pistola em punho no mato para se proteger, e que quase me deu à luz na estrada de terra batida a caminho do hospital de Nampula, no extremo oposto do país.