Em 2020, somos tão impelidos a falar que nos esquecemos de ouvir. Talvez porque raramente paramos para prestar verdadeira atenção a quem nos é próximo, não nos apercebemos de que a maior queixa é a de que ninguém nos ouve. Deixou de haver tempo para ouvir. Em menos de 20 anos, substituímos os telefonemas por mensagens de voz, as mensagens de voz por SMS, os SMS por tweets e os tweets por emojis. Um sorriso amarelo é a justa medida da solidão. No Instagram, as palavras são um empecilho. No meio do barulho infernal que nos rodeia, o futuro tornou-se um silêncio ensurdecedor. Quem frequenta as "redes sociais" sabe que é um diálogo de surdos. E quando conseguimos ouvir, não escutamos.Kate Murphy, uma jornalista texana colaboradora da The Economist e da France-Presse, publicou um livro na semana passada, You’re Not Listening (Celadon Books), no qual recorda que ouvir se tornou uma arte perdida. Hoje, libertámo-nos de ouvintes milenares – avós, tios, padres – para pagarmos a profissionais – psicólogos, astrólogos, psiquiatras – que nos escutem. Os políticos, os empresários e os lobistas ouvem a comunidade através das sondagens e dos media, julgando que as "redes sociais" são um altifalante fiel do mundo contemporâneo. Mas Murphy alerta para alguns factos que preferimos não conhecer.Entre 15 e 60% das contas de Twitter ou Facebook (varia consoante as plataformas e os países) não pertencem a pessoas verdadeiras. Até 20% dos tweets publicados sobre as eleições norte-americanas de 2016 foram criados por bots (aplicações de software que simulam acções humanas). Auditorias independentes às contas de Twitter de personalidades como Rihanna ou Justin Bieber concluíram que a maioria dos seus milhões de seguidores são bots. Escutamos quase nada, mas muito desse pouco que lemos e ouvimos não é real.Pior ainda: cerca de 90% do conteúdo nas "redes sociais" é publicado por apenas 1% do total de utilizadores. A esmagadora percentagem de nós não participa, é apenas bisbilhoteira. Fazemos parte de uma enorme maioria silenciosa e, quando decidimos escutar, prestamos atenção ao 1% mais colérico, estridente ou irracional. Os posts e os comentários reflectidos, sensatos ou complexos, sendo pouco lidos, não serão partilhados. Na era da conexão, nunca estivemos tão sozinhos.No rescaldo das últimas semanas de confronto militar, tecnológico e verbal entre o Irão e os EUA, em que território identitário ficam os irano-americanos? Centenas de milhares de cidadãos dos Estados Unidos com origem iraniana estão numa no man’s land onde não têm sequer direito à existência. São inumanos, apátridas em direitos e linguagem, enquanto os líderes dos seus países de origem apelam à mútua aniquilação. Numa sondagem realizada a 4 e 5 de Janeiro pelo Politico conclui-se que apenas 28% dos americanos sabem localizar o Irão no mapa – uma boa parte acha que fica em Espanha. Os americanos querem eliminar o Irão, mas não sabem onde encontrá-lo. Como escrevia há dias na L.A. Review of Books a escritora irano-americana, "é suposto não sobrevivermos. Sou uma espia em potência, uma agente dupla em gestação, uma traidora. O meu corpo está no fogo cruzado". Oloomi e os seus pares são santos sem acesso ao purgatório.Há poucas coisas mais irritantes – e mais hipócritas – do que um político de utensílio agrícola nas mãos. No último fim de semana, era verde enxada em riste a plantar uma de seis mil ameixoeiras em Lisboa, anunciada com frémito como a Capital Verde Europeia de 2020. Estaremos a falar da mesma cidade onde vivo há 27 anos, repleta de extensos e confortáveis jardins, contentores lavados e inodoros, passeios reluzentes – no chão alfacinha poderia comer-se uma alface –, ruas imaculadas e modernos parques de estacionamento nos acessos metropolitanos? O presidente de câmara da melhor cidade europeia para circular de velocípede e sofrer um traumatismo craniano já anunciou – talvez pela nona vez – que irá limitar o trânsito na Avenida de Liberdade e Baixa. Suspenderei a respiração (assim não sufoco com a qualidade do ar).Texto escrito segundo o anterior acordo ortográfico

